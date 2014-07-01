Возможность или право выбирать

Дата публикации: Вчера, 09:55

Выборы местные, президентские и человеческие

Вот ведь можно сказать об одном и том же событии двумя словами, которые окрасят описываемое в несопоставимые тона. Для одних наступило время, которое они называют «эхо прошедших выборов”. А для других это “отрыжка” выборов. Событие одно, а отношение – взаимоисключающее.

Виталий Белобровцев: мы отправляемся!

Именно с этих двух позиций можно рассматривать результаты прошедших выборов. В первом случае они закончились победой центристов. Итог – после новых выборов всё будет по-старому. Именно к этому были готовы избиратели Ида-Вирумаа, именно поэтому большая их часть вспомнила, что лучшее средство голосования не руки, а ноги, и не стали их утруждать походом на избирательные участки. И в результате можно смело утверждать, что их “птица счастья завтрашнего дня улетела крыльями звеня”. (Как мыслил себе этот звон песенник Николай Добронравов, представить не могу, но согласитесь – красиво сказано.)

Выбери меня

Активные противники власти центристов в регионе поднимают на щит Катри Райк и «Нашу Нарву». Она, Райк, взяла отпуск в академии МВД на время предвыборной кампании и, “отдыхая”, сумела хоть как-то расшевелить нарвских жителей. В итоге победила опытного Михаила Горыныча Стальнухина, набрав почти полторы тысячи голосов.

Тем самым стало понятно, что в городе есть некая критическая масса недовольных нынешней властью. И что мы имеем с этой победы? Очень может быть, что получим тот же пшик, что и с феерическим результатом Евгения Осиновского на прошлых местных выборах: кто это помнит сегодня?

Недовольные нынешней властью пеняют всем остальным партиям, дескать, Нарву (Силламяэ, Кохтла-Ярве) в упор не видят, бросили регион на произвол не судьбы так центристов, сколько можно, доколе… Вроде и справедливые упреки, но!Представим, что сюда заходят исамаалитчики во главе с несгибаемым Хелиром Вальтером Сеэдером, или реформисты с их знаменитым «эстонцы выбирают партию реформ – остальные центристов», или еще пуще двуглавый Хельме – и что они могут предложить нарвитянам, силламяэсцам и т.д.?

И не случайно Катри Райк, повторившая прошловыборный успех Осиновского, баллотировалась не от Исамаа с Республикой, а в составе избирательного союза. Решение тактически грамотное, но, кажется, стратегически не состоятельное. Пока в эстонской политике не сменится парадигма и русская карта перестанет считаться в ней джокером, ждать в регионе расцвета партийного многообразия тщетно.

Год президентства

В этом месяце страна сравнительно бурно отмечала годовщину избрания чиновника Счетной палаты Евросоюза Керсти Кальюлайд на пост президента Эстонии. Злые языки отказываются величать это событие избранием, говорят о назначении, сговоре политэлиты. Но как бы это ни называть президент за год в самом деле зарекомендовала себя президентом.

Поменяла прическу, сменила стиль одежды, стала частенько не говорить, а вещать. Но это формальные признаки, которые мы видим не вооруженным глазом.

Несколько меньше мы знаем о её работе. По сравнению с прежним (не велика заслуга отличаться от прежнего мойхуторзавашиденьги) она больше общается с внешним миром, завоевывает очки не только своими знаниями, но и общением с французами на их языке. А Франция сегодня - важнейший партнер по ЕС и НАТО.

Она считает, что нет реальной угрозы Эстонии со стороны России и даже готова поехать туда в связи ратификацией договора о границе, буде такое состоится. Она обладает, как заметил писатель Михкель Мутть неограниченным кредитом доверия. И поэтому её назидательное высказывание, дескать в Советской Эстонии у меня не было детства, ей простили, хотя дискуссия вокруг этой двусмысленной фразы в стране разразилась не шуточная. Ей простили вечеринку одноклассников, которую президент устроила в Кадриоргской резиденции, чего не спустили бы любвеобильному её предшественнику Ильвесу.

За нею числится не замеченный экспертами, но от этого не менее прискорбный для президента резкий выпад в адрес экреистовперед самыми коммунальными выборами. Не то чтобы я в восторге отпротофашистских идей Марта Хельме и его компании. Но в предвыборной ситуации такое выступление президента воспринимается как жест в пользу конкурирующей с экреистами партии Исамаалийт и РЕС публика (а она была членом Исамаалийта).

27 недругов Раквереского мясокомбината

Выдающимся, на мой взгляд, событием октября стало мирное восстание работников скотобойного цехана Раквереском мясокомбинате.

Почему так важно обратить внимание на бунт 27 работников скотобойного цеха (всего там трудится 64 человека)? Потому что на начальной стадии капитализма владельцы предприятий боятся организованных выступлений работников (платят гроши!), а работники бояться выступать, поскольку могут лишиться работы.

И вот на этой почве выросло правление реформистов, которые всячески поддерживали предпринимателей в их стремлении заработать как можно больше и делиться с работниками как можно меньше. А эстонский народ, известное дело, терпеливый донельзя. Но вот работа в «скотских условиях, при плохой вентиляции и низкой зарплате» привели-таки к возмущению.

За однодневный простой предприятие HKScan Estonia (официальное название фирмы, в которую входит Раквереский комбинат) уволило троих работников скотобойни. На уступки рабочим администрация не пошла. Однако теперь ищет новых работников уже на более высокую зарплату. И это первое подтверждение тому, что не пропал их скорбный труд. Второе – на предприятии создали профсоюз, который теперь будет вести переговоры с руководством, хочет оно того или нет. К делу подключился государственный примиритель, между прочим, старый знакомый нарвитян Меэлис Виркебау.

То есть делу дан ход и профсоюзные лидеры, надеюсь, помогут работникам добиться улучшения условий труда и повышения зарплаты. А разговоры о том, что профсоюзы Эстонии – это отстой, может, поуменьшатся. Вспомним хотя бы один факт: независимый Профсоюз моряков Эстонии (EMSA), за месяц привлек в свои ряды 134 новых работника.

И прилетит к ним птица счастья.

Виталий Белобровцев



