Пришли в гости и выгнали хозяйку. Она скитается 11 месяцев

Дата публикации: 4-04-2019, 09:46 Просмотрено: 303

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то, что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. На данный момент пострадавшей, которая 11 месяцев была бездомной, помогает юрист из Eesti Õigusbüroo, ходатайствующий через суд истребования квартирной собственности из чужого незаконного владения.

Сменили дверь и замок

К владелице квартиры пришли дальние знакомые, мужчина и женщина, которые, злоупотребив гостеприимством хозяйки, отказались покидать квартиру. Более того, 1 мая прошлого года пара самовольно заняла всю жилплощадь, заменив в момент отсутствия владельца дверь и замок. Сейчас квартира находится в незаконном владении, а ее собственница уже 11 месяцев вынуждена ночевать в приютах для бездомных, у знакомых и на лестничных площадках. В данной ситуации не может помочь даже полиция, поскольку находящиеся в квартире лица заявили, что имеют устный договор аренды в отношении этого жилья.

Юрист Eesti Õigusbüroo подал иск в суд в начале ноября прошлого года, а также ходатайствовал истребовать квартирную собственность из чужого незаконного владения. 12 февраля иск был принят в производство, а незаконно находящиеся в квартире лица должны были ответить на исковое заявление в течение 14 дней с момента его получения, но они этого не сделали.

Почему слова владельца ничего не значат?

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт, ситуация абсурдная, но каждый из нас может оказаться в подобных обстоятельствах в любой момент. «Лица, самовольно завладевшие квартирой, утверждали представителям полиции, что имеют устный договор аренды, при этом не имели подтверждающих этот факт материалов и утверждали, что пока полиция не разрешит споры по аренде, они не будут участвовать в данном процессе. По словам же владельцы квартиры, между ними не было никаких договоров аренды, при этом она не получила от этих людей ни цента. Я сама проверила выписку из банка клиента и убедилась в этом. Меня удивляет, что полиция может так просто и без проверки заверений выйти из процесса, в то время, когда владелица квартиры без всякого сомнения уверяет об отсутствии каких-либо договоренностей. Возникает вопрос, почему стражи правопорядка больше верят людям, которые никак не связаны с недвижимостью, а слова владельца ничего не значат», - сказала Роосилехт.

Выселять придется, скорее всего, силой

Юрист добавила, несмотря на то, что уже 12 февраля суд постановил находящимся в квартире лицам в течение 14 дней ответить на исковое заявление и предоставить свои возражения, это не было сделано. По-видимому, в их планы это не входит. «Мы ходатайствовали через суд о вручении документов через официальный канал Ametlikud Teadaanded. На данный момент сроки для ответа истекли, мы подали ходатайство в суд о вынесении заочного решения для освобождения квартиры. Хотя суд должен удовлетворить его в ближайшее время, возможно, это еще не будет окончанием истории, так как находящиеся в квартире не собираются выполнять постановление суда, поэтому придется подать заявление судебному исполнителю для начала исполнительного производства и выселения незаконных квартирантов. Все эти действия несут за собой дополнительные расходы для собственника квартиры, а также увеличивается время возврата незаконно отчужденной жилплощади. Скорее всего, находящиеся в квартире считали, что они будут жить в не принадлежащем им доме до тех пор, пока судебный исполнитель силой не выселит их оттуда», - добавила Роосилехт.

Споры, связанные с собственностью, являются привычной работой для Eesti Õigusbüroo, но данная ситуация даже для опытных юристов является ненормальной.

Совет юриста

Несмотря на то, что в подобных ситуациях следственные органы не начинают уголовное производство, а полиции не хватает полномочий, люди должны все-таки подавать заявление в полицию, поскольку это позволит установить факт нарушения владения. В суде очень важно доказать, что кто-то нарушил владение собственника.

После этого нужно сразу обратиться в суд, чтобы истребовать незаконное овладение квартирой. Эта процедура может занять как минимум три месяца, но более быстрого решения нет.

Дополнительно при заверении в факте нарушения владения во время обращения в суд нужно знать также личные данные людей, против которых предоставляется взыскание. На практике могут возникнуть проблемы с тем, что пострадавшему неизвестны личные коды незаконных квартирантов. В таком случае суд не сможет обязать этих лиц сразу освободить квартиру, поскольку невозможно установить их личности.

Будет комично спрашивать личный код или копию документов у друзей, которые придут в гости, но если их пребывание затянется, то из чувства уверенности стоит знать личные данные этих людей.

По информации Eesti Õigusbüroo