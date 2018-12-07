Брифинг по безопасности: «Не устраивайте дома газовую камеру»

Дата публикации: 7-12-2018, 16:08 Просмотрено: 490

В прошлом году в Эстонии было зафиксировано 228 случаев отравления угарным газом, большая часть отравлений произошла в Таллинне и Ида-Вирумаа. Уже в этом году в результате отравления газом погибли 14 человек. Эти цифры говорят сами за себя.

В пятницу правительственный брифинг для журналистов Ида-Вирумаа, посвященный различным аспектам безопасности, открыла новый министр внутренних дел Катри Райк: она подчеркнула, что хотя темы брифинга, например, газовые датчики и газовая безопасность, давно не новы, они, к сожалению, остаются актуальными.

Вопрос жизни и смерти

«Все мы помним эти недавние печальные случаи смертей, наступивших в результате отравления угарным газом. Поскольку сейчас наступает время подарков, возможно, стоит подумать, не окажется ли лучшим подарком для тех, кто живет в квартире с газовой колонкой, датчик угарного газа?», - сказала министр.

Поступившие в ДТН сообщения об отравлениях угарным газом в 2015-2018 году • 2015 – 2 случая, 2 погибших (Таллинн, Кохтла-Ярве)

• 2016 – 7 случаев, 5 погибших (5 в Таллинне, Рапла, Нарва)

• 2017 – 7 случаев, 0 погибших (6 в Таллинне, 1 Кохтла-Ярве)

• 2018 (11 месяцев) – 14 случаев, 5 погибших (4 в Таллинне, 6 в Кохтла-Ярве, 2 в Нарве, 1 в Йыхви,

1 в Тартумаа)

По словам заместителя директора Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа, в последние годы несчастных случаев, связанных с газовыми установками, становится все больше: за месяц в Спасательный департамент поступает 300-400 сообщений об инцидентах с газом.

Если утечку природного газа можно обнаружить, ощутив характерный запах (природный газ специально ароматизируют, чтобы потребитель мог легко обнаружить утечку), то угарный газ запаха не имеет, а потому он гораздо опаснее. Симптомы легкого отравления угарным газом - головная боль, вялость, тошнота - люди часто связывают с обычной усталостью. В тяжелых же случаях возникает характерное чувство оторванности от реальности, и люди могут не успеть спастись, даже если они в момент утечки бодрствуют.

Обязательно следует помнить, что угарный газ особенно опасен для маленьких детей, для стариков и для людей, страдающих хроническими болезнями. В этом случае даже небольшое количество угарного газа может привести к трагическому исходу.

Почему об отравлениях угарным газом в квартирах с газовыми колонками заговорили только сейчас, ведь появились колонки еще в 50-х годах прошлого века?

Обращайтесь к специалистам

Дело в том, что с установкой в квартирах пластиковых окон и металлических дверей исчезла естественная вентиляция, которая спасала от угарного газа. Кроме того, очень часто при евроремонтах неквалифицированные строители допускают ошибки, которые легко могут привести к трагедии: устанавливают газовые колонки в небольших ванных комнатах и даже в туалетах. Также нередки случаи, когда для ремонта выбирают не те материалы, либо соединяют трубы колонки не с дымоходом, а с вентиляцией.

«Главное, о чем надо предупредить людей - не стройте сами себе «газовые камеры» с евроремонтом», - подчеркнула Тейнемаа. Ну, а что, если подобную «газовую камеру» человек обнаружит, зайдя в гости к знакомым или соседям? «Это может быть опасно не только для живущих в такой квартире, но и для их соседей. Обратитесь в Спасательный департамент, и мы обязательно вмешаемся», - советует Тейнемаа.

Причина отравлений - нехватка воздуха, поэтому колонки нельзя устанавливать в маленьких помещениях. Опасна может быть и принудительная вентиляция: кухонную вытяжку ни в коем случае нельзя включать одновременно с газовой колонкой. И обязательно нужно помнить, что любые газовые работы нельзя выполнять самостоятельно или поручать случайным людям: список квалифицированных фирм, которые могут производить газовые работы, можно найти в регистре хозяйственной деятельности по адресу: mtr.mkm.ee

Датчики - тоже бытовая техника

Советник бюро превентивной работы Спасательного департамента Янно Воол показал фото, сделанное в ходе одного из рейдов: дымовой датчик прикручен к потолку прямо в пластиковой упаковке. «Мы спросили хозяина квартиры, часто ли он покупает товар и пользуется им, не вынимая из упаковки? Датчики, как и любая другая техника, нуждаются в уходе и контроле - только тогда в их установке есть смысл», - подчеркнул Воол.

Все больше видов дымовых датчиков предлагается сейчас потребителям, есть среди них и так называемые «дизайнерские» - почти незаметные коробочки обтекаемой формы. Принцип же пользования у всех один: раз в неделю датчики нужно очищать от пыли тряпкой или пылесосом, раз в месяц - проверять исправность, нажав на контрольную кнопку, которая обычно имеется на боковой стороне датчика. Если сигнала нет, значит, пора менять батарейки, или утилизовать и покупать новый, если датчик - одноразовый.

Принципы установки дымовых датчиков следующие: они должны быть на потолке в спальне, гостиной и коридоре и не должны быть в ванной и на кухне, поскольку повышенная влажность этих помещений и запах готовящейся пищи могут привести к ложному срабатыванию.

Датчики угарного газа устанавливаются в первую очередь в кухне около печи, камина или газовой колонки. Высота установки газовых датчиков - 0.5 - 1.5 м, в гостиной датчики устанавливаются повыше, в спальне - на уровне постели. На рынке имеются датчики угарного газа со степенью защиты от влаги IP44, которые можно устанавливать в ванные комнаты и датчики для обычных помещений. Датчики для сухих помещений работают на аккумуляторах, и нужно следить, чтобы не истек указанный на них срок эксплуатации. Датчики для сухих помещений работают на батарейках, и их тестируют раз в месяц, нажав на кнопку проверки.

Должны помогать самоуправления

Руководитель спасательного округа Ида-Вирумаа Тармо Антон рассказал, что в ходе своих рейдов спасатели используют приборы двух типов чтобы определить, в порядке ли у людей жилье: анализатор газа, который позволяет определить, есть ли утечка природного газа из труб, и детектор газа, который позволяет определять состав воздуха - количество кислорода, наличие угарного газа и других взрывоопасных составляющих.

По словам Антона, было бы хорошо, чтобы такие проверки проводились не только во время рейдов, но и самими КТ - на регулярной основе. Однако для этого нужно иметь анализаторы и детекторы, а это довольно дорогие приборы, каждый из них стоит порядка 3-5 тысяч евро. «Поэтому мы сейчас готовим предложения местным самоуправлениям: они могли бы закупить такие датчики и потом сдавать их в аренду КТ на время проверки», - рассказал Антон.

Но проверки проверками, а нереновированный жилой фонд опасен априори, поскольку гарантийный срок работы газовых труб давно истек. На вопрос одного из журналистов, означает ли это, что жители нереновированного жилья с газовым оборудованием сидят на пороховой бочке, Антон ответил: «Да, так и есть».

Тармо Антон:

- Именно в этом одна из причин, по которой необходимо реновировать дома, однако наши КТ пока редко прибегают к помощи, которую предлагает Kredex. Одна из причин в том, что эту помощь не так просто получить, нужно писать проекты - и это тоже та сфера, в которой самоуправления могли бы стать хорошими партнерами для своих КТ.

Ирина ТОКАРЕВА