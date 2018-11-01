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ПолитикаМинистр внутренних дел Катри Райк вступила в должность

Дата публикации: Сегодня, 11:47 Просмотрено: 70

Новая министр внутренних дел Катри Райк вступила сегодня в должность, принеся присягу перед Рийгикогу. 

Министр внутренних дел Катри Райк вступила в должность

Катри Райк, Юри Ратас и Керсти Кальюлайд. Фото: Presidendi kantselei

«Я желаю Катри Райк сил и побыстрее вжиться в новую должность. Я уверен, что с ее знаниями и опытом она станет очень хорошим министром внутренних дел, который будет работать во благо нашей безопасности и ежедневно обеспечивать нам чувство защищенности», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд сегодня утвердила Катри Райк в должности министра внутренних дел по предложению премьер-министра Юри Ратаса. Глава государства также освободила от должности прежнего министра внутренних дел Андреса Анвельта.

До того, как стать министром, Райк с марта 2015 года была ректором Академии МВД. Ранее она руководила Нарвским колледжем Тартуского университета, а также была вице-канцлером Министерства образования и науки.

Биография Катри Райк:

https://www.valitsus.ee/ru/ministr-vnutrennih-del-katri-rayk 

Коммуникационное бюро правительства

 

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