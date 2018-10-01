В Нарве автомобиль сбил ребенка, полиция ищет свидетелей

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Как сообщает портал rus.err.ee, в прошлое воскресенье, 30 сентября, около восьми часов вечера на регулируемом пешеходном переходе у перекрестка улиц Креэнхольми и Кересе автомобиль, предположительно Honda серого цвета, наехал на 12-летнего мальчика, который получил травмы. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи возможных свидетелей.

Иллюстративное фото.

По первоначальным данным мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, а водитель, личность которого до сих пор не установлена, не сообщил о ДТП на номер 112, отвез ребенка в больницу и сказал ему, чтобы тот не рассказывал о случившемся родителям.

"Водитель повел себя крайне безответственно, особенно учитывая то, что в ДТП пострадал ребенок. О таких ДТП всегда сразу же надо сообщать на номер тревоги 112, вызвать не место происшествия скорую помощь и дождаться полиции, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. - Полиция сделает все, чтобы как можно быстрее установить личность водителя, но просим всех, у кого есть какая-либо информация об этом ДТП, связаться с нами. Этот водитель может и сам обратиться в полицию".

Источник: rus.err.ee