Производитель крафт-бумаги сегодня в Кехра откроет теплоэлектростанцию

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24 сентября единственный производитель крафт-бумаги в странах Балтии, компания Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (Horizon) откроет в Кехра новую теплоэлектростанцию, которая обеспечит энергетические нужды предприятия. Эта станция – часть инвестиционной программы компании Horizon на 2017-2018 годы общим объемом почти в 25 миллионов евро, направленной на охрану окружающей среды, сообщила компания.

Иллюстративное фото.

Торжественное открытие теплоэлектростанции осуществят старейшина волости Ания Арви Каротам и председатель совета и акционер контролирующей компании предприятия, Tolaram Group, Мохан Васвани. В церемонии примут участие акционеры Tolaram Group Сайен Асвани и Сонни Асвани, а также партнеры предприятия.

Тепловая производительность теплоэлектростанции составляет 25 МВт, а выработка электроэнергии– 4,4 МВт. «Тепловая и электрическая энергия, выработанная станцией, будет в полном объеме использоваться для производства бумаги на предприятии Horizon. Вырабатывая зеленую энергию для нужд собственного производства, Horizon заботится об экологичности, что также положительно влияет на конкурентоспособность компании», – сказал председатель правления Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Башьям Кришнан.

Кришнан добавил, что с пуском в эксплуатацию новой теплоэлектростанции доля возобновляемой энергии достигнет 80% всей используемой целлюлозно-бумажным комбинатом энергии.

Журналисты приглашаются на открытие, которое начнется в Horizon по адресу Анияское шоссе 10, Кехра, в понедельник, 24 сентября, в 11:30. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужен транспорт для прибытия на место.

Компания Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (Horizon) – единственный производитель крафт-бумаги в Эстонии и странах Балтии. Это целлюлозно-бумажный комбинат с полным циклом производства, экспортирующий свою продукцию в 70 с лишним стран мира. Horizon обеспечивает свое конкурентное преимущество, используя высококачественный длинноволокнистый сосновый и еловый материал, поставляемый лесозаготовительной промышленностью Эстонии. Компания Horizon, полностью принадлежащая сингапурскому транснациональному концерну Tolaram Group, осуществила масштабную модернизацию оборудования завода. С момента приобретения фабрики концерном Tolaram в 1995 году предприятие Horizon инвестировало около 135 миллионов евро в модернизацию производства и инфраструктуру целлюлозно-бумажного комбината, из которых 75 миллионов евро было вложено в проекты по охране окружающей среды и повышению экологичности.

Башьям Кришнан

Председатель правления

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS