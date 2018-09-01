Нарвские власти трудоустроили бывшего председателя горсобрания Нарвы

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Как сообщает портал rus.err.ee, бывший председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов будет оказывать юридические услуги квартирным, гаражным и садоводческим товариществам города. За эти услуги ему будет платить Департамент городского хозяйства. До конца нынешнего года на эти цели в бюджете департамента предусмотрено 4000 евро.

Александр Ефимов. Автор: Сийм Лыви/ERR

Департамент городского хозяйства 10 сентября объявил тендер на оказание юридических услуг по консультированию квартирных и некоммерческих объединений в период с 24 сентября по 31 декабря 2018 года.

По словам директора департамента Елены Скулачевой, тендер объявили на основании выделенных в августе департаменту средств в размере 4000 евро из дополнительного бюджета до конца текущего бюджетного года, поэтому контракт будет заключен сроком на три месяца.

В августе эти средства перебросили в департамент городского хозяйства, в итоге он и провел тендер.

Источник: rus.err.ee

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