Дата публикации: 21-09-2018, 15:28 Просмотрено: 425

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире программы «Народу важно» призналась, что Нарва - обычный город, рассказала, как проще изучать государственный язык, и поделилась признаниями знакомых о том, что Путина проще любить на расстоянии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире программы «Народу важно».

Про друзей в Нарве

Это здорово, что люди приглашают в гости, посмотреть, зовут даже к себе домой. Вчера молодые люди сказали мне: «Вот бы было хорошо, если бы вы пришли к нам в гости. Мой отец предложил: может, вы захотите увидеть, как живет обычная русская семья». У меня сложилось впечатление, что, по их мнению, у меня нет русских друзей. Это не так. Но прием в Нарве был замечательный.

Про «особенность» Нарвы

Очень часто говорят, что Нарва совершенно другая, но это не так. Нарва - это последний перед российской границей город Европы. У Нарвы долгая история. Да, из архитектуры сохранилось немногое, но Нарва может гордиться своей историей, историей своей промышленности, ведущей отсчет со времен первой Эстонской Республики. Нарва обычная, несмотря на то, что в течение долгих лет мы часто слышали, как Нарву называли постсоветским городом. На самом деле, Нарва – город постиндустриальный. После окончания промышленного периода во многих уголках Европы производство выводят за пределы городов и ищут новые направления. Вот почему я называю Нарву обычным городом. Но, разумеется, для тех, кто здесь живет, это родной любимый город. Именно вы можете подчеркнуть особенности Нарвы. Эту миссию я бы возложила на жителей Нарвы, а мне позвольте говорить, что Нарва – обычный эстонский город.

Про туризм и работу в Нарве

Я знаю, вам это не нравится, но мне бы хотелось, чтобы Нарва, как обычный город, стояла в одном ряду с другими городами – как в плане туризма, так и местожительства. Чтобы, когда Нарва станет нормальным местом назначения внутреннего туризма, человек, решая, где жить после окончания вуза, рассматривал Нарву наравне с Тарту, Пярну, Хаапсалу. И чтобы это было обычным.

Про эстонский язык

Вообще-то в Нарве будет Дом эстонского языка. После возвращения в Эстонию (12 лет я жила в Люксембурге), я все время думаю о том, что в Люксембурге есть такие места, куда человек может прийти и записаться на курсы. Это не языковые кафе, а все-таки уроки языка. (Я знаю, что в Нарве, в Молодежном центре есть языковое кафе). Но там никто не задает вопросов, за курсы не надо платить, в конце не надо сдавать экзамены. Просто это такой приятный способ изучения государственного языка. Люксембург – тоже очень маленькое государство, где много представителей других народов. Однако там количество знающих люксембургский язык постоянно растет. Несмотря на то, что люди приезжают и уезжают. Люди, прибывшие туда за последние 15 лет, составляют более десяти процентов населения, хотя многие живут там какое-то время, а потом уезжают.

И при этом число знающих язык растет. На то есть две причины: во-первых, изучение начинается с детского сада. Дети в четыре года идут в школу, она больше напоминает наш детсад. Можно и в три года – по желанию. Но это значит, что все дети осваивают местный, государственный язык. Причем, именно люксембургский язык, хотя в Люксембурге несколько государственных языков. Дело в том, что люди хотят быть частью этого общества, этого культурного пространства. Эта возможность должна быть доступной. Поэтому я очень рада, что в Нарве будет Дом эстонского языка. И думаю, что если ты действительно хочешь выучить язык, то поможет и чтение. Пассивное знание языка углубляется и в какой-то момент переходит в активное. Я знаю по себе: читая, я улучшила свой французский с B1 до вполне приличного уровня и говорю довольно хорошо.

Про георгиевские ленточки

Я не считаю, что право на свободное самовыражение, свободное выражение мыслей и право демонстрировать их надо как-то ограничивать. Тем не менее, это, безусловно, некий симптом, повод подумать, почему это происходит. Сама я об этом особо не задумывалась… но ведь это русские, живущие в Эстонии говорят, что Путина проще любить на расстоянии. Может, это просто такое явление…

ЕРР, передача: «Народу важно»