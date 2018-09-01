Свои двери на фестивале Station Narva откроет языковое кафе

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В сентябре по всей Европе отмечается День языков, праздник, подчеркивающий важность всех языков, на которых говорят в Европе. В Эстонии языковое кафе, открытое в ознаменование этого события, ждет всех, интересующихся языками, 23 сентября с 12 до 15 часов на берегу реки Нарвы на фестивале музыки и городской культуры Station Narva (в непосредственной близости от Art Club RoRo, ул. Йыэ 3).

В палатке языкового кафе можно на 15-минутных бесплатных экспресс-уроках познакомиться с 17 языками: эстонским, грузинским, китайским, испанским, голландским, английским, греческим, литовским, латышским, польским, французским, шведским, немецким, финским, датским, чешским и венгерским. На всех языках проводится по восемь уроков на базе английского, эстонского или русского языка. Предварительная регистрация не нужна. Между теми, кто примет участие по крайней мере в трех уроках, будут разыграны подарочные карты магазина Rahva Raamat. Мероприятие бесплатное.

Кроме того, есть возможность проверить свои знания, приняв участие до 23 сентября в онлайн-викторине, посвященной Дню языков, и 26 сентября в радиоигре, проводимой радиостанцией Viker-raadio. Дополнительную информацию о мероприятиях вы найдете на сайте эстонского представительства Европейской Комиссии www.euroopaliit.ee.

Цель Европейского дня языков – подчеркнуть для общественности важность изучения языков и привести к осознанию ценности всех языков, на которых говорят в Европе, кроме того, мотивировать и поддержать людей в стремлении изучать языки на протяжении всей жизни.

Мероприятия языкового кафе организует представительство Европейской Комиссии в Эстонии в сотрудничестве с организаторами фестиваля Station Narva, Таллинским университетом и действующими в Эстонии посольствами и культурными представительствами.

Элис Паэмурд

представительство Европейской Комиссии в Эстонии