Почти треть избирателей поддерживает премьер-министра Юри Ратаса

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Как сообщает портал rus.err.ee, согласно результатам опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Eesti Päevaleht, на посту премьер-министра хотят видеть Юри Ратаса 31% респондентов, а председателя Партии реформ Каю Каллас – 23%.

Юри Ратас и Кая Каллас. Автор: Pealinn.ee

Лидера EKRE Марта Хельме главой правительства предпочитают видеть 11%, передает ERR Uudised.

Поддержка Хельме выросла на 2%, а Ратаса и Каллас – на 1%.

Поддержка председателей других партий на посту премьер-министра гораздо ниже.

Политолог Михкель Солвак сказал газете, что у Ратаса есть преимущество, так как его поведение в качестве премьера известно. О том, подходит ли Каллас для этой должности, можно судить лишь теоретически, поэтому для избирателей она является более неопределенным вариантом.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: rus.err.ee