Station Narva и День обсуждений: есть повод по-BAZAR-ить

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Многообещающее музыкальное событие этой осени Station Narva даёт много поводов к разговорам и День обсуждений BAZAR сделает в дни фестиваля 4 обсуждения.

Foto: www.bazarestonia.com

Этой осенью Нарва, словно невеста на выданье, крайне популярна и востребована среди чиновников, потенциальных инвесторов, организаторов событий и просто гостей города. Весь этот круговорот событий позволяет нам показать сильные стороны нашего города, но одновременно и обнажает его неприглядные слабости.

В пятницу и субботу, 21 и 22 сентября, через год после первого события, BAZAR снова приглашает всех желающих говорить на актуальные для современной Нарвы темы.

В этот раз проходящий под эгидой фестиваля Station Narva BAZAR не будет сконцентрирован на бытовых и каждодневных вопроса города. Организаторы события расширили границы тем и приглашают к диалогу о ксенофобии, об авторском праве, о новых вызовах и жизненных реалиях Эстонии и Нарвы.

“И хотя темы озвучены глобальные, они касаются всех и каждого. Осенний BAZAR уже не день - их целых два, и проходит событие в рамках фестиваля Station Narva. Это уже само по себе расширяет наши горизонты. Впервые обсуждения пройдут и на английском языке. А это как нельзя лучше отражает идею о глобальном мире и нашем поиске места в нём. В этот раз мы выходим за привычные границы, но, по традиции, мы ждём на нашей площадке для обсуждений всех желающих. BAZAR состоится в новом месте. Теперь это Нарвская художественная резиденция, на Йоала 18,”- комментирует выбор тем главный организатор мероприятия Валерия Лаврова.

Foto: www.bazarestonia.com

21 сентября, в Нарвской художественной резиденции состоятся открытые обсуждения:

16.30 - 17.45 50 оттенков ксенофобии: мы разные или похожи? Что такое ксенофобия и есть ли она в нашем обществе? Есть ли она в нашем городе? Пугают ли нас “чужеземцы”? В фокусе обсуждения ключевой вопрос о нашем будущем: способны ли мы сосуществовать вместе или рядом не задевая друг друга. Какие шаги мы должны предпринимать для этого?

Второе

18.00 - 19.00 Авторские права или кому принадлежит мой ролик на YouTube? Многим кажется, что вопрос авторского права касается только известных исполнителей, тех, кто продает свою интеллектуальную собственность. Однако, понятие это значительно шире и охватывает любой контент, даже тот, что вы создаёте в социальных сетях. Кому он принадлежит? Какие у вас есть права и обязанности?

В субботу, 22 сентября, там же (в Нарвской художественной резиденции) будут обсуждаться темы: 16.30 - 17.45 Ponaehali: мы меняемся или нас меняют?

Нарва стала модной и наплыв самых разных гостей вызывает массу эмоций: от раздражения до восторга. Будем говорить об ожиданиях и реальности. Рады ли горожане внезапной популярности и каковы последствия этого?

В 18.00 - 19.00 состоится обсуждение на английском: “Who are we? Estonian, Nordic, European, Russian?” (Кто мы? Эстонцы, жители северных стран, европейцы, русские?

Что значит это разнообразие самоопределений? Это просто гражданство или идентитет?

Впервые день обсуждений BAZAR состоялся в сентябре 2017 года. Толчком к его проведению стало отсутствие в приграничном городе Нарва практики открытого и доступного обсуждения общегородских вопросов с последующим принятием совместных решений, и День обсуждений BAZAR был нацелен на создание пространства для такого открытого диалога.

“Обычная для Северных стран форма гражданской активности в нашем городе, к сожалению, не была представлена,”- комментирует Валерия Лаврова, - “Мы живём в маленьком городе, однако, несмотря на это мы очень замкнуты на своём круге общения и часто важные темы поднимаем лишь “на своих кухнях”.

Нам надо вырабатывать привычку общаться, чтобы иметь возможность озвучивать вопросы и темы, находить единомышленников и поддержку для своих идей. Наш день обсуждений BAZAR открыт для сотрудничества и общения - приходите обсуждать!”

День обсуждений BAZAR приглашает к участию всех желающих. Открытые обсуждения пройдут в Нарвской художественной резиденции, по адресу Йоала 18, в субботу и пятницу, 21 и 22 сентября.

Подробная информация и форма сбора вопросов на сайте проекта : www.bazarestonia.com