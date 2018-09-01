Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

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Как сообщает rus.err.ee, Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня составляет ответ коллегам из России.

Погранпункт в Ивангороде. Автор: punktpropuska.ru

Аналогичное письмо получила и Таможенная служба Финляндии и начала собирать заявления от финансовых учреждений страны, желающих освобождения от денежного обеспечения по уплате таможенных платежей за транспортные средства.

Налогово-таможенный департамент Эстонии составляет ответ на письмо из Федеральной таможенной службы РФ, сообщил ERR замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.

После вступления закона в силу, многие автомобили с эстонскими номерами были развернуты на российской границе, так как в техпаспорте в качестве владельца был указан банк или лизинговая компания.

Редактор: Артур Тооман

Источник: rus.err.ee