Город Силламяэ приглашает на бег в течение суток

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Это уникальное мероприятие, именуемое также Sillmäe ultra, начнется 22 сентября в 12.00 и завершится, как следует из идеи организаторов, на следующий день.

Иллюстративное фото.

Мы уже привыкли к разнообразным народным забегам по всей Эстонии, в том числе и к марафонам протяженностью в 42 километра. Однако соревнования в ультра-беге на дистанции, значительно более длинной, устраиваются в республике нечасто. Между тем во многих странах такие сверхдолгие забеги крайне популярны. Например, в Греции ежегодно проводится так называемый «спартатлон» – бег между столичными Афинами и Спартой, расстояние между которыми составляет 246 км и преодолевается самыми выносливыми за 1,5 суток (подробнее см. «НГ» от 11.07.2018, с.9).

На любительском уровне такие дистанции приветствуются еще и потому, что не нужно бежать слишком быстро. Силламяэское соревнование особенное, так как проводится в соответствии с международными стандартами 24-часового забега – на пологой трассе, на асфальте и на круге с умеренной длиной.

Кроме ультра-бега в этот день будут проводиться и другие спортивные мероприятия. Например, на народный бег длиной 2 км со стартом в 11.00 приглашаются все желающие. Но особенно важно присутствие болельщиков в Силламяэ за полчаса до окончания суточного забега в воскресенье 23 сентября в 11.30, когда спортсмены особенно будут нуждаться в моральной поддержке.

По информации Аэт КИЙСЛА, главного организатора забега