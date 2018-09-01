На Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

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По данным службы погоды Эстонии, в понедельник и в ночь на вторник на Балтийском море ожидаются волны высотой до четырех метров.

Иллюстративное фото.

В северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер юго-западный и южный, во второй половине дня юго-западный и западный, 10-15, порывами до 20 м/сек, вечером 8-13, порывами до 16 м/сек, после полуночи западных направлений, 5-10 м/сек.

Высота волны 2-4 метра, в северной части Рижского залива 1,5-3 метра, в проливе Вяйнамери 0,5-1,2 метра. Временами пройдут дожди, ночью погода без осадков. Видимость умеренная.

В Финском заливе ветер юго-западный и южный, 6-11, порывами до 15 м/сек, в полдень усилится до 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня в западной части залива ветер западный, ночью западный и северо-западный, 6-11, порывами до 15 м/сек.

Высота волны 1-2 метра, во второй половине дня 2-4 метра. Временами пройдут дожди, ночью погода без осадков. Видимость умеренная.

BNS