Ида-Вирумааские интеграционные проекты будут поддержаны 150 000 евро

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Фонд интеграции приглашает принять участие в конкурсе проектов, цель которого заключается в том, чтобы подвигнуть разноязычных людей к совместным занятиям спортом и посещениям культурных мероприятий в Ида-Вирумаа.

Иллюстративное фото.

При совместных занятиях спортом и посещениях культурных мероприятий контакты между разноязычными людьми налаживаются более естественно, чем в других ситуациях. Именно поэтому общие увлекательные занятия представляют собой один из лучших способов сближения представителей различных культур.

Какие проекты Фонд интеграции готов поддержать?

· проводящиеся в Ида-Вирумаа культурные и спортивные мероприятия, например, представления, фестивали, мнемовикторины, выставки, литературные мероприятия, спортивные соревнования;

· мероприятия, знакомящие с Ида-Вирумаа и своеобразием региона;

· мероприятия, способствующие культурному сотрудничеству между различными регионами Эстонии, где одной из сторон являются Ида-Вирумааские организации;

· мероприятия, развивающие язык общения, например, участие в кулинарных мероприятиях, обсуждения и мнемовикторины, организация клубов по интересам с целью свести вместе людей разных национальностей, но с общим кругом интересов;

· издание и перевод информационных материалов об изучении эстонского языка.

Общий бюджет конкурса составляет 150 000 евро; максимальная сумма выделяемой на один проект субсидии может достигать 30 000 евро. Конкурс проектов финансируется Министерством культуры.

Срок подачи заявок: 11 октября, 16:00.

ВНИМАНИЕ! Инфодень для ходатайствующих пройдет 18.09.2018 г. в 11:00 в Нарвском офисе Фонда интеграции (Нарвский центр Кереса, ул. Кереса, 3, II этаж).

На инфодень следует предварительно зарегистрироваться, отправив заявку на адрес

veronika.stepanova@intergratsioon.ee

Agnes Aaslaid

Kommunikatsioonijuht

Integratsiooni Sihtasutus