Telia TechGirls приглашает девушек на мастер-классы в Нарве

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Работа в сфере технологий открывает огромные возможности для реализации личного потенциала и карьерного роста, однако в Эстонии в этом секторе занято не более 25% женщин. Чтобы мотивировать девушек к выбору профессии в этой области, Telia Eesti и НКО TechSisters проводят серию мероприятий Telia TechGirls.

Иллюстративное фото.

В ноябре 2017 года с успехом прошел пилотный проект Telia TechGirls, который помог девушкам убедиться в том, насколько многообразен и открыт мир технологий, сколько возможностей для личного и профессионального роста он дает.

«Технологии – это вовсе не скучно! И они не только для мужчин!», – уверяет директор по технологиям Telia Eesti Кирке Саар.

Мероприятия в Таллинне собрали более ста участниц. А сейчас Telia TechGirls отправляется в Нарву.

«Мы приглашаем девушек 14-19 лет принять участие в мастерских Telia TechGirls в рамках фестиваля Station Narva, – сказала Ирина Кузина. – Занятия, которые мы подготовили, не требуют никакой технической подготовки, зато дают полезную информацию и практичные навыки, которые пригодятся всем нам, современным людям, пользующимся смарт-устройствами и интернетом. И, что немаловажно, личный опыт и общение на родном языке со специалистами в ИТ снимает психологические барьеры, из-за которых девушки порой не осмеливаются выбрать это многообещающее профессиональное направление».

Когда: 21 сентября 2018 с 16:00 до 18:00

Где: Нарвском колледже ТУ, Раэкоя платс, 2., Нарва

Что:

· Мастерская 1 «Легко ли стать хакером? Попробуем вместе взломать веб-сайт!»

· Мастерская 2 «Можно ли взломать смартфон по мобильной сети? Как защититься от взлома»

· Встреча и танцы с самым человечным роботом-гуманоидом Пеппером

· Подарки и призы

· Снэки и напитки

Мероприятие бесплатно и проводится на русском и эстонском языках.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

До 18.09 нужно отправить письмо на techgirls@telia.ee со следующей информацией:

· имя и фамилия

· возраст

· школа

· в какой мастерской вы хотите принять участие

Дополнительная информация

Ирина Кузина

Руководитель по связям с общественностью

Telia Eesti AS

Моб. +372 56 22 9011

irina.kuzina@telia.ee

www.telia.ee