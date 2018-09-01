Telia TechGirls приглашает девушек на мастер-классы в Нарве

В центре вниманияTelia TechGirls приглашает девушек на мастер-классы в Нарве
Дата публикации: Сегодня, 15:44 Просмотрено: 65
Работа в сфере технологий открывает огромные возможности для реализации личного потенциала и карьерного роста, однако в Эстонии в этом секторе занято не более 25% женщин. Чтобы мотивировать девушек к выбору профессии в этой области, Telia Eesti и НКО TechSisters проводят серию мероприятий Telia TechGirls.
Иллюстративное фото.
В ноябре 2017 года с успехом прошел пилотный проект Telia TechGirls, который помог девушкам убедиться в том, насколько многообразен и открыт мир технологий, сколько возможностей для личного и профессионального роста он дает.
«Технологии – это вовсе не скучно! И они не только для мужчин!», – уверяет директор по технологиям Telia Eesti Кирке Саар.
Мероприятия в Таллинне собрали более ста участниц. А сейчас Telia TechGirls отправляется в Нарву.
«Мы приглашаем девушек 14-19 лет принять участие в мастерских Telia TechGirls в рамках фестиваля Station Narva, – сказала Ирина Кузина. – Занятия, которые мы подготовили, не требуют никакой технической подготовки, зато дают полезную информацию и практичные навыки, которые пригодятся всем нам, современным людям, пользующимся смарт-устройствами и интернетом. И, что немаловажно, личный опыт и общение на родном языке со специалистами в ИТ снимает психологические барьеры, из-за которых девушки порой не осмеливаются выбрать это многообещающее профессиональное направление».
Когда: 21 сентября 2018 с 16:00 до 18:00
Где: Нарвском колледже ТУ, Раэкоя платс, 2., Нарва
Что:
· Мастерская 1 «Легко ли стать хакером? Попробуем вместе взломать веб-сайт!»
· Мастерская 2 «Можно ли взломать смартфон по мобильной сети? Как защититься от взлома»
· Встреча и танцы с самым человечным роботом-гуманоидом Пеппером
· Подарки и призы
· Снэки и напитки
Мероприятие бесплатно и проводится на русском и эстонском языках.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
До 18.09 нужно отправить письмо на techgirls@telia.ee со следующей информацией:
· имя и фамилия
· возраст
· школа
· в какой мастерской вы хотите принять участие
Дополнительная информация
Ирина Кузина
Руководитель по связям с общественностью
Telia Eesti AS
Моб. +372 56 22 9011