На Station Narva выступит всероссийская сенсация Гречка

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В рамках проходящего в Нарве с 21 по 23 сентября фестиваля Station Narva выступит целая плеяда лучших представителей новой русской сцены: Гречка, Shortparis, «Электрофорез» и RSAC.

Гречка приедет в Эстонию впервые. Архив Station Narva

В Эстонию впервые при- едет воспитанница легендарного питерского клуба «Ионотека» 18- летняя Анастасия Иванова, или Гречка, которая всего за полгода стала всероссийской сенсацией: 21 декабря 2017 года ее альбом «Звезды только ночью» был выложен в группе ВКонтакте, в январе Афиша Daily назвала певицу «музыкальным открытием 2018 года», а в марте она выступила в шоу «Вечерний Ургант».

«Говорят, ее влияние можно сравнить с тем воздействием, что в 90-е на молодежь оказала группа Nirvana. Уроженка крошечного Кингисеппа, Гречка в прямом смысле транслирует важнейшие для нынешней эпохи мысли и является голосом улиц, которому сопереживают целые стадионы подростков, а также разношерстная публика Первого канала. Такое чувство, что люди истосковались по искренним песням под гитару», - рассказывает куратор музыкальной программы Station Narva Ингрид Кохтла. На фестивале Гречка выступит в сопровождении баса и барабанов.

В российском городке, названном в честь основателя Эстонской коммунистической партии Виктора Кингисеппа, родился и многогранный талант Феликс Бондарев, который прибудет в Нарву со своей исполняющей хулиганские баллады командой RSAC. Бондарев работал с культовой американской группой Brian Jonestown Massacre, писал песни для «Мумий Тролля» и Алисы Вокс. Ныне обитатель российской столицы, он успел пожить и у нас в Тапа. Там летом 2011 года вместе с членами эстонской группы Badass Yuki он создал группу Stones & Holes. Результатом менее чем недельного существования коллектива стал кассетный мини-альбом с андерграундными хитами, которые знакомы многим эстонским хипстерам.

Группу «Электрофорез» представлять эстонской публике не нужно - их клубные концерты неизменно собирают полные залы. Участники созданного в 2012 году в Санкт-Петербурге электронного дуэта используют в своей музыке практически все возможные стили. Но в какую сторону они бы не двигались - синти-попа, техно, танцевального синти-панка или дарк-вейва - неизменной остается их сюрреалистическая лирика о российских буднях. Сольные концерты «Электрофореза» - это всегда интрига. То они декорируют сцену как место преступления, обмотав все сигнальной лентой и разместив на сцене окровавленные головы, то кидают в зал икру или устраивают рейв в полной темноте!

Еще куда более экстравагантное выступление можно ожидать от группы Shortparis, которая намеренно стирает грань между концертом и театральным представлением. Международный прорыв этой играющей сумеречный арт-панк группы случился после выступления на фестивале Tallinn Music Week 2017, когда их заметили как американские, так и британские критики. Истоки творчества Shortparis лежат в декадентской эстетике лабиринтов русской души, а лирика звучит на трех языках: русском, английском и французском.

«Кстати, сейчас в кинотеатрах Эстонии идет фильм „Лето“, воссоздающий атмосферу начала 80-х, когда свою карьеру начинал лидер группы „Кино“ Виктор Цой. В этом фильме-фантазии можно увидеть и Shortparis. Обязательно посмотрите эту киноленту - она поможет настроиться на постиндустриальную вневременную магическую атмосферу нашего фестиваля», - советует Ингрид Кохтла.

На Station Narva выступят также легендарные Echo & the Bunnymen, продюсер музыки будущего Actress и еще около 20 ярких исполнителей из Эстонии, России и Скандинавии.

Помимо концертов на территории Кренгольмской мануфактуры и в Art Club Ro-Ro по всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых - представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям. Трехъязычная стендап-комедия в Art Club Ro-Ro, программа по современному искусству в Нарвской арт-резиденции, публичные дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде около реки и концерты во дворах и даже магазинах - на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран.

NB! Смотри больше: stationnarva.ee

По информации организаторов