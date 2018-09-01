15 сентября состоится Всемирный день чистоты

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Без «бригадиров» и участников мусор останется в лесах – торопитесь регистрироваться и региструйте свои толоки!

Иллюстративное фото.

Уже через неполные три дня, 15 сентября, состоится самая масштабная гражданская акция – Всемирный день чистоты. Настало время принять решение участвовать в уборке, чтобы таким образом внести свой вклад в очистку красивейшей природы Эстонии от накопившегося там мусора.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Раймо Матвере, положительным обстоятельством является то, что достаточно много фирм и сообществ Эстонии планируют провести уборку конкретных мест по своей инициативе, и что они регистрируют свои уборки на сайте. Команда Всемирного дня чистоты радуется каждой новой зарегистрированной на сайте www.maailmakoristus.ee/ru толоке. «Чем раньше толоки будут нанесены на карту, тем лучше, ведь от этого зависит планирование», - пояснил Матвере.

Кроме этого, он подчеркнул, что, к сожалению, не все считают регистрацию на сайте важной: «Нам, безусловно, очень нравятся деятельные люди. Те, кто прежде всего отправятся на уборку, обязательно сделают землю чище, внесут реальные изменения!». Однако оргкомитет все же настоятельно просит всех и каждого регистрировать свои толоки на карте Всемирной уборки на эстонском, русском или английском языках.

«Мы желаем знать о максимально возможном количестве толок, которые будут проходить в Эстонии. Мы собираем статистику, а также интересные истории, информацию о необычных находках, которые наверняка будут сделаны во многих местах. Именно поэтому нам важно знать и о толоках, которые будут проводиться по частной инициативе, которые пока еще не нанесены на карту», - пояснил Матвере и призвал всех регистрироваться на сайте. Команде Всемирного дня чистоты можно сообщить о своих толоках по эл.почте или телефону (talgud@maailmakoristus.ee; +372 57845599). Для этого нужно отправить информацию о месте проведения толоки и контактные данные организатора толоки. «В субботу мы свяжемся с организаторами толок, попросим их поделиться впечатлениями и мыслями», - уточнил Матвере.

Хотя на карту Всемирного дня чистоты нанесено немного более 400 толок, с большой долей вероятности все они не будут убраны. Без организатора и участников толоки просто не могут состояться. На нанесенные на карту Всемирного дня чистоты толоки можно зарегистрироваться как участником, так и организатором сегодня в течение дня. Позже те точки, в которых организаторы так и не нашлись, будут закрыты для регистрации и в дальнейшем зарегистрироваться можно будет только лишь на открытые толоки, для которых нашлись организаторы и участники. Роль организатора – это, по сути, роль бригадира или администратора. Этот человек заберет в день уборки мешки, привезет их на место, зачитает правила техники безопасности и в конце дня расскажет оргкомитету, как прошла уборка.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.

Контакты:

Раймо Матвере

Руководитель

Всемирный день чистоты «Сделаем!»

raimo@letsdoitworld.org

+372 5206098

www.maailmakoristus.ee

Эгер Карузе

Руководитель коммуникации

Всемирный день чистоты «Сделаем!»

eger.karuse@letsdoitworld.org

+372 5267656

Татьяна Лаврова

Коммуникация на русском языке

Всемирный день чистоты «Сделаем!»

Tatjana@letsdoitworld.org

+372 58175454

Сайты:

В Эстонии: http://www.maailmakoristus.ee

В мире: https://www.worldcleanupday.org

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