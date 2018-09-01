Эстафета на 5 км пройдет 13 сентября в Липовой ямке в 18:00

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В эстафете на 5 км, которая пройдет 13 сентября в 18.00 в Липовой ямке – здесь будут старт и финиш – приглашаются к участию команды из 5 человек от организаций, учебных заведений и фирм.

Фото: клуб Motus

Это – второй забег «Narva Firmaooks 2018», собравший в предыдущем году более 20 команд из различных организаций и явно уже снискавший популярность у горожан. Регламент состязания прост: каждый участник бежит 1 километр по Нарвскому променаду.

Обязательное условие: фирмы-участники должны взять с собой символические сувениры или подарки от своей организации.

Лучшие команды получат призы. Дополнительная информация и регистрация на сайте: www.motus.ee

При регистрации следует указать реквизиты своей организации для выставления счета.

Команда считается зарегистрированной после поступления платы за участие в размере 20 евро на счет. Можно просто перевести плату за участие на счет Motus spordiklubi MTÜ EE811010220228034220 SEB.

Поддержите забеги фирм, разно­образьте будни своих работников, покажите свою спортивную подготовленность и получите положительные эмоции от движения!

По информации клуба Motus