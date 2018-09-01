Station Narva проникнет во дворы и даже магазины

Дата публикации: Сегодня, 17:12 Просмотрено: 53

С 21 по 23 сентября в Нарве впервые состоится фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. Выступят легендарные Echo & the Bunnymen, продюсер музыки будущего Actress и еще около 20 ярких исполнителей из Эстонии, России и Скандинавии. Первый фестиваль Station Narva проходит в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня основания Эстонской Республики.

Foto: stena.ee

Фестиваль как центр притяжения

Помимо концертов на территории Кренгольмской мануфактуры и в Art Club Ro-Ro по всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых — представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям.

Трехъязычная стендап-комедия в Art Club Ro-Ro, программа по современному искусству в Нарвской арт-резиденции, публичные дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде около реки и концерты во дворах и даже магазинах — на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран.

Таланты из Кингисеппа

В Эстонию впервые приедет воспитанница легендарного питерского клуба «Ионотека» 18-летняя Анастасия Иванова, или Гречка, которая всего за полгода стала всероссийской сенсацией. В российском городке, названном в честь основателя Эстонской коммунистической партии Виктора Кингисеппа, родился и многогранный талант Феликса Бондарева, который прибудет в Нарву со своей исполняющей хулиганские баллады командой RSAC. Бондарев работал с культовой американской группой Brian Jonestown Massacre, писал песни для «Мумий Тролля» и Алисы Вокс. Ныне обитатель российской столицы, он успел пожить и у нас в Тапа. Там летом 2011 года вместе с членами эстонской группы Badass Yuki он создал группу Stones & Holes. Результатом менее чем недельного существования коллектива стал кассетный мини-альбом с андерграундными хитами, которые знакомы многим эстонским хипстерам.

Интригующие и экстравагантные

Группу «Электрофорез» представлять эстонской публике не нужно — их клубные концерты неизменно собирают полные залы. Участники созданного в 2012 году в Санкт-Петербурге электронного дуэта используют в своей музыке практически все возможные стили. Сольные концерты «Электрофореза» — это всегда интрига. Еще куда более экстравагантное выступление можно ожидать от группы Shortparis, которая намеренно стирает грань между концертом и театральным представлением. Истоки творчества Shortparis лежат в декадентской эстетике лабиринтов русской души, а лирика звучит на трех языках: русском, английском и французском.

На Station Narva выступит и c десяток интереснейших эстонских артистов. В постиндустриальном Кренгольме Март Ави представит свой выходящий этой осенью четвертый сольный альбом «Otherworld». Впечатления от постапокалиптичного пейзажа усилит тандем Genka и Põhjamaade Hirm под названием 12EEK Monkey со своим мрачным атмосферным хип-хопом и урбанистическим шаманизмом. После разбега длиною в четверть века выпустившая в этом году свой шедевральный лонгплей «What Noise?» нойз-рок группа Zahir перенесет публику на другую сторону рок-н-ролла, а крестные отцы эстонской инди-сцены из группы Röövel Ööbik, создавшие лет 20 назад еще и танцевальный проект Una Bomba, выпустят накопившийся за несколько десятилетий пар безумной хаус-музыки под именем Una Bomba 50+.

Меланхоличные винтажные мелодии исполнит Sõpruse Puiestee, панк-трубадур Индрек Спунгин представит «ошибки учебников хороших манер, поэзию и музыкальные номера», а группировка Guesthouse — беспощадное аудиовизуальное приключение. Коктейлю из жесткого гангста-рэпа и сааремааского диалекта нашего местного Маяковского Beebilõust будет бурно парировать русскоязычное хип-хоп объединение Eksponatika Klan и один из лучших сынов нарвского рэпа — Propazha. В стиле квартирника выступит нарвская группа «Там и Тут», чей творческий путь, как и у многих других местных музыкантов, начинался с Art Club Ro-Ro.

Билеты и абонементы

Абонементы на фестиваль можно приобрести в Piletilevi по цене 39 евро. Начиная с 27 августа также продаются билеты на отдельные дни — 21 и 22 сентября — по цене 25 евро. Абонемент не включает билет на представление Comedy Estonia, которое пройдет в Art Club Ro-Ro 23 сентября. Билет стоит 10.5 евро.

По информации организаторов фестиваля