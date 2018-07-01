Eesti Vabariik 100. События 7 - 9 сентября

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Пятница, 7 сентября

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 15 часов в Студенческом доме Тартуского университета пройдет спектакль «Ласточки отечества»<https://www.ev100.ee/et/etendus-isamaa-paasukesed-16>. События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020. Спектакль входит в театральную серию «История века».

* В 17:30 в Епископском замке в Курессааре начнется масштабный благотворительный ужин «Сааремаа 100 – вкусы»<https://www.ev100.ee/et/saaremaa-100-maitsed>. Повара будут исходить из столетней истории вкусов как в Эстонии, так и в уезде Сааремаа. На доходы от благотворительного ужина для детей и молодых людей с ограниченными возможностями из Сааремаа будет организовано посещение Сааремааского музея и ознакомление с Епископским замком в Курессааре.

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 19 часов в речном кафе «Посольство внутренних вод» пройдет постановка «Вид на миллион»<https://www.ev100.ee/et/etendus-miljoni-vaade-4>. В совместной работе Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина из театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 годы.

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 19 часов в Малом доме театра «Ванемуйне» пройдет постановка «{История века}: Прикоснуться к месяцу»<https://www.ev100.ee/et/etendus-sajandi-lugu-puudutada-kuud-3>. Это постановка Раквереского театра и Fine 5 из театральной серии ЭР100 «Истории века», действия которой разворачиваются в 1990-2000 годы.

* 7 сентября в Старом городе Таллинна в Церкви святой Катарины будет открыта выставка Союза народного творчества и рукоделия Эстонии «Безвременье»<https://www.ev100.ee/et/ajatus-naitus-paritud-kirjadest-ja-rutmidest-kat...>. В честь 100 дня рождения Эстонской Республики выставка обратит взгляд на наследие Эстонии и предложит всем посетителям возможность ознакомиться с ним. Выставка будет открыта до 7 октября.

* С 7 по 9 сентября в Таллинне будет проходить любимый всеми друзьями спорта Таллиннский марафон<https://www.ev100.ee/et/tallinna-maraton-2018>. Вечером 7 сентября пройдет молодежный забег Nike (We Run Tallinn), длина дистанции которого составит 5 км. В субботу, 8 сентября, состоятся детские забеги Mesikäpp и осенний забег на 10 км, на который кроме бегунов приглашаются любители спортивной ходьбы и ходьбы с палками. Старт марафону и полумарафону будет дан в воскресенье, 9 сентября.

* С 7 по 9 сентября в спортхолле «Калев» пройдет чемпионат Европы по бадминтону среди юниоров<https://www.ev100.ee/et/euroopa-juunioride-meistrivoistlused-sulgpallis>. Впервые в истории Союз бадминтона Эстонии организует индивидуальный и командный чемпионаты Европы среди юниоров и посвящает соревнования сотому дню рождения Эстонской Республики.

* С 7 по 8 сентября в Великобритании будет проходить пятый эстонский праздник песни и танца<https://www.ev100.ee/et/euroopa-eestlaste-5-laulu-ja-tantsupidu-leiceste...>. В центральной Англии, в городе Лестере, в честь 100 дня рождения Эстонской Республики соберутся эстонские хоры и танцевальные группы из пятнадцати стран Европы.

* С 7 по 9 сентября пройдет пятый тур камерного хора Collegium Musicale из серии «По тропам забытых народов»<https://www.ev100.ee/et/retk-unustatud-rahvaste-radadel-nr3-latis>, который отправит хор на Север Латвии, на территорию ливов. 8 сентября хор также выступит в Риге.

Суббота, 8 сентября

* Юбилейные походы ЭР100: В 10 часов от центра отдыха Valkla rand стартует VII марафон Лахемаа<https://www.ev100.ee/et/vii-lahemaa-maraton>. Марафон на байдарках – это мероприятие завершения сезона, которое подходит и новичкам, и лучшим гребцам Эстонии любого возраста. На гребном марафоне будет две дистанции.

* В 10 часов в Нарве начнется мастер-класс по актерскому мастерству от Франка Маттуса<https://www.ev100.ee/et/frank-matthusi-meistrikursusnaitlejameisterlikkus>. Франк Маттус является художественным руководителем фестиваля камерной оперы в Райнсберге, а его мастер-класс в Эстонии пройдет в рамках дней оперы в Нарве.

* В 12 часов в центре Йыгева будет открыта скульптурная скамейка<https://www.ev100.ee/et/ants-paju-skulptuurpingi-avamine-jogeva-kesklinn...>. К 100 дню рождения Эстонской Республики для увековечивания памяти о дискоболе и государственном муже Антсе Паю, который внес вклад в развитие эстонского самосознания, в Йыгева будет установлена скульптурная скамейка, созданная скульптором Тауно Кангро.

* В 12:30 на Таллиннском ипподроме начнется финал «Кубка ЭР100»<https://www.ev100.ee/et/ev100-karikas-tallinna-hipodroomil>. На Таллиннском ипподроме будут определены победители серии соревнований, которые проходят в честь 100 дня рождения Эстонской Республики. В серии юбилейных соревнований мериться силами будут лучшие скакуны из Эстонии и из-за границы.

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 16 часов в речном кафе «Посольство внутренних вод» пройдет постановка «Вид на миллион»<https://www.ev100.ee/et/etendus-miljoni-vaade-6>. В совместной работе Таллиннского городского театра и Театра старого Баскина из театральной серии ЭР100 «История века» отражены 2000-2010 годы.

* В 19 часов в Нарвской крепости начнется опера Джованни Пайзиелло «Служанка-госпожа» («La serva padrona»)<https://www.ev100.ee/et/ooperietendus-giovanni-paisiello-la-serva-padrona>. Это мероприятие входит в программу фестиваля современной классической музыки «Дни оперы в Нарве ContempArt».

* 8 сентября в Кадриорге, на улице Л. Койдулы, пройдет второй Фестиваль литературной улицы «След литературы»<https://www.ev100.ee/et/ii-kirjandustanava-festival>. Большой литературный праздник посвящен связям между нашим языком, литературой и природой.

* 8 сентября в Пярнумаа в Центре оздоровительного спорта Йыулумяэ пройдет Чемпионат Эстонии по эстафетному кроссу<https://www.ev100.ee/et/eesti-meistrivoistlused-teatekrossis>. В сотый день рождения Эстонской Республики медалями специального дизайна ЭР100 будут награждены все медалисты чемпионатов Эстонии этого года.

* С 8 по 9 сентября будет проходить общеэстонский день центров природы «Здоровая Эстония»<https://www.ev100.ee/et/looduskeskuste-paev-terve-eesti>, который посвящен 100 дню рождения Эстонской Республики. Центры природы приглашают всех заинтересованных ознакомиться со специальной программой «Здоровая Эстония», которая предлагает практические занятия о связи природы со здоровьем.

Воскресенье, 9 сентября

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 12 часов в малом доме театра «Ванемуйне» пройдет спектакль «Будет/Не будет: Эстония через 100 лет»<https://www.ev100.ee/et/etendus-tulebei-tule-eesti-100-aasta-parast-2>. Действие постановки Русского театра, творческого объединения AUDIOKINETICA и школьников в рамках театральной серии ЭР100 «История века» происходит в будущем.

* Юбилейный поход ЭР100: в 13 часов в Кырвемаа начнется юбилейный поход, который приглашает открыть для себя съедобные грибы, растущие в лесах Эстонии, и запастись ими<https://www.ev100.ee/et/mukoloogiga-seenele-grupp-taitunud>. В походе будет принимать участие миколог, который даст обзор новых и уже знакомых сортов грибов.

* В 18 часов в Нарвском замке начнется оперный гала-концерт «Дней оперы в Нарве ContempArt»<https://www.ev100.ee/et/ooperigala-narva-ooperipaevad-contempart>. Выступят музыканты из Эстонии и из-за рубежа.

* В 19 часов в Тарту, в большом доме театра «Ванемуйне», в рамках театрального фестиваля Draama пройдет балет

«Керес»<https://www.ev100.ee/et/ballett-keres-3>. Это самобытная танцевальная постановка, знакомящая с шахматной легендой Паулем Кересом, авторами музыки которой стали Тимо Стейнер и Сандер Мельдер, автором либретто – Андри Лууп, а постановщиком – Теэт Каск.

* Театральная программа ЭР100 на фестивале «Драма 2018»: В 19 часов в малом доме театра «Ванемуйне» пройдет постановка «Странствия. Песни Маарьямаа»<https://www.ev100.ee/et/etendus-rannakud-maarjamaa-laulud>. Совместная постановка театра «Ванемуйне» и Независимой танцевальной сцены, подготовленная к 100 дню рождения Эстонской Республики, предоставляет возможность принять участие в «языковом взрыве» и отправиться в Эстонию 1920-1930 годов.

* В рамках Таллиннского марафона пройдет чемпионат Эстонии по марафону<https://www.ev100.ee/et/eesti-mv-maratonijooksus>. В юбилейный год соревнования посвящены 100 дню рождения Эстонской Республики, победители получат медали специального оформления.

Майя Бурлака

Консультант по общению с прессой ЭР100

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