На новом стадионе в Нарве уже произошел акт вандализма

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Как сообщает портал rus.err.ee, накануне полиция задержала группу подростков, которые повредили одну из стенок павильона для запасных игроков и судей на открытом в понедельник в Нарве новом стадионе у школы №6.

Автор: управа Нарвы

Полиция задержала троих несовершеннолетних. Они оказались учениками этой самой школы.

От рук юных злоумышленников пострадала пластиковая стенка павильона для запасных игроков. Стоимость нанесенного ущерба на данный момент устанавливается.

Напомним, что стадион имени Валентина Шидловского был открыт в понедельник, 3 сентября.

Источник: rus.err.ee