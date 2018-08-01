По подозрению в работе на ГРУ задержаны офицер Сил обороны и его отец

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Как отверждает портал rus.err.ee, накануне Харьюский уездный суд выдал санкции на арест двух человек, которых Полиция безопасности подозревает в государственной измене. Это майор Сил обороны Эстонии, 38-летний Денис Метсавас, и его 65-летний отец Петр Волин.

Автор: ERR

Согласно подозрению, мужчины передавали информацию, содержащую государственную тайну, и другие секретные сведения в Главное управление информации Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ).

Госпрокурор Лавли Перлинг на пресс-конференции назвала имена задержанных - Денис Метсавас и Петр Волин. Оба граждане Эстонии, поэтому они подозреваются в госизмене. Секретные сведения в ГРУ они передавали в течение пяти лет.

Источник: rus.err.ee