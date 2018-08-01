По подозрению в работе на ГРУ задержаны офицер Сил обороны и его отец

В центре вниманияПо подозрению в работе на ГРУ задержаны офицер Сил обороны и его отец
Дата публикации: Сегодня, 16:48 Просмотрено: 86
Как отверждает портал rus.err.ee, накануне Харьюский уездный суд выдал санкции на арест двух человек, которых Полиция безопасности подозревает в государственной измене. Это майор Сил обороны Эстонии, 38-летний Денис Метсавас, и его 65-летний отец Петр Волин.
Автор: ERR
Согласно подозрению, мужчины передавали информацию, содержащую государственную тайну, и другие секретные сведения в Главное управление информации Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ).
Госпрокурор Лавли Перлинг на пресс-конференции назвала имена задержанных - Денис Метсавас и Петр Волин. Оба граждане Эстонии, поэтому они подозреваются в госизмене. Секретные сведения в ГРУ они передавали в течение пяти лет.
Источник: rus.err.ee