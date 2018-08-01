Ряды Центристской партии покинула и бывший вице-мэр Нарвы Софья Хомякова

Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 129

Как сообщает портал rus.err.ee, в список лиц, которые в августе покинули ряды Центристской партии, вошла и бывший вице-мэр Нарвы, ныне руководитель муниципального учреждения Narva Linna Arendus Софья Хомякова.

"Как и многие другие мои уже бывшие нарвские коллеги по Центристской партии, я вышла из ее рядов по причине отношения руководства партии к своим членам, которым предъявили подозрения в коррупции. Вместо того, чтобы стоять за них горой, как-то поддерживать, центральное правление партии заняло резкую, осуждающую позицию. В ситуации, когда не было ни обвинений, ни судебных решений", - сказала Хомякова в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee.

На вопрос, готова ли она в будущем вернуться в Центристскую партию, Софья Хомякова ответила так: "Мне важно работать в команде. Важно понимать, что люди, которые рядом со мной, поддерживают мои идеи, поддерживают друг друга.

Источник: rus.err.ee