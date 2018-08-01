В Нарве в центре города автомобиль сбил пожилую велосипедистку

Дата публикации: Вчера, 12:59 Просмотрено: 156

Сегодня, 3 августа около 11.30 на пешеходном переходе рядом с высотным зданием по адресу Пушкина, 20 автомобиль сбил пожилую женщину, которая была доставлена в больницу.

По словам очевидцев, женщину в бессознательном состоянии медики погрузили на носилки.

Очевидцы утверждают, что правила дорожного движения нарушили и водитель авто, и велосипедистка, которая при пересечении пешеходного перехода не слезла с велосипеда.

По словам пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сейчас полиция разбирается в деталях ДТП.

Пострадавшей велосипедистке 64 года.

К настоящему моменту пресс-секретарь уточнила, что автомобиль действительно сбил женщну, велосипедистка и водитель автомобиля были трезвыми. ДТП произошло в 10:45. Дальнейшие обстоятельства выяснятся в ходе расследования.

Ирина Токарева

Фото автора