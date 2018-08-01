В Нарве в центре города автомобиль сбил пожилую велосипедистку

В центре вниманияВ Нарве в центре города автомобиль сбил пожилую велосипедистку
Дата публикации: Вчера, 12:59 Просмотрено: 156
Сегодня, 3 августа около 11.30 на пешеходном переходе рядом с высотным зданием по адресу Пушкина, 20 автомобиль сбил пожилую женщину, которая была доставлена в больницу.
По словам очевидцев, женщину в бессознательном состоянии медики погрузили на носилки.
Очевидцы утверждают, что правила дорожного движения нарушили и водитель авто, и велосипедистка, которая при пересечении пешеходного перехода не слезла с велосипеда.
По словам пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сейчас полиция разбирается в деталях ДТП.
Пострадавшей велосипедистке 64 года.
К настоящему моменту пресс-секретарь уточнила, что автомобиль действительно сбил женщну, велосипедистка и водитель автомобиля были трезвыми. ДТП произошло в 10:45. Дальнейшие обстоятельства выяснятся в ходе расследования.
Ирина Токарева
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