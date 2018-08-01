Перед Нарвской ратушей 4 сентября пройдет церемония приема послов

Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 137

Канцелярия Президента Республики приглашает всех нарвитян во вторник, 4 сентября, на площадь перед Нарвской ратушей, где президент Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов.

Иллюстративное фото.

Новых назначенных в Эстонию послов всегда приветствуют в рамках красивой церемонии приема с почетным караулом Батальона стражи и оркестром Сил обороны.

В этот раз в Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла:

В 11.00 чрезвычайный и полномочный посол Ирландия Фрэнсис Кирнан

В 12.00 чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох

В 13.00 чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола

В 14.00 чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон

Ждем больших и маленьких жителей Нарвы!

Канцелярия Президента Республики