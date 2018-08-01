Перед Нарвской ратушей 4 сентября пройдет церемония приема послов

В центре вниманияПеред Нарвской ратушей 4 сентября пройдет церемония приема послов
Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 137
Канцелярия Президента Республики приглашает всех нарвитян во вторник, 4 сентября, на площадь перед Нарвской ратушей, где президент Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов.
Иллюстративное фото.
Новых назначенных в Эстонию послов всегда приветствуют в рамках красивой церемонии приема с почетным караулом Батальона стражи и оркестром Сил обороны.
В этот раз в Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла:
В 11.00 чрезвычайный и полномочный посол Ирландия Фрэнсис Кирнан
В 12.00 чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох
В 13.00 чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола
В 14.00 чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон
Ждем больших и маленьких жителей Нарвы!
Канцелярия Президента Республики