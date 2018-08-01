Еще не поздно: Narva Vesi поможет ходатайствовать о поддержке КIK на подключение к центральному водопроводу и канализации

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С начала июня Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) открыл тур ходатайств для жителей частных домов, которые теперь могут получить поддержку на подключение своих домохозяйств к центральному водопроводу и канализации. Сумма поддержки может покрыть от 50 до 60 процентов всех необходимых для подключения расходов, однако в Нарве и Нарва-Йыэсуу этой возможностью жители частных домов пока пользоваться не спешат.

Пока только 50 процентов домов частного сектора Нарва-Йыэсуу подключились

к центральной канализации. Фото: Николай Андреев

Наша газета пообщалась с местными жителями, в чьих домах нет канализации. Как выяснилось, многие из них считают, что подавать ходатайства уже слишком поздно. «Как я слышала, для того, чтобы оформить ходатайство, нужно собрать уйму документов, потом найти того, кто построит всю эту систему. Очень сложно и дорого», - рассказала жительница Нарва-Йыэсуу Александра.

Выход есть

Руководитель проектов «Нарва Веси» Хилье Ыунапуу рассказала нашему изданию, что в настоящий момент дело обстоит так: в Нарве не подключены к центральным сетям водопровода и канализации 108 домов, в Нарва-Йыэсуу - около 200. По инициативе водного предприятия состоялся инфодень на эту тему, также «Нарва Веси» оказывает помощь тем, кто нуждается в оформлении ходатайства. «Хотя эта работа не является нашей обязанностью, любой желающий может самостоятельно оформить ходатайство в электронном либо в бумажном виде на сайте Центра инвестиций в окружающую среду (KIK), тем не менее, мы помогли оформить 50 ходатайств, из них первые 13 уже получили одобрение».

По словам Ыунапуу, обращаются за помощью, как правило, пожилые люди, не знающие эстонского языка, которые не могут самостоятельно справиться с заполнением стандартной формы ходатайства и прилагаемыми к нему обязательными сопутствующими документами. Еще одним препятствием для подачи ходатайства может быть неуверенность людей в том, что они осилят те связанные с подведением к дому центральной канализации расходы, которые не покроет полученная дотация. «Расходы на документацию могут составить приблизительно 500 евро, но точно сказать трудно, потому что цену определяет фирма. Также до цента неизвестно, во что обойдутся собственно строительные работы», - сказала Ыунапуу. В «Нарва Веси» полагают, что дотация все же покроет не менее 50-60% расходов собственников на подключение к центральным сетям канализации и водопровода.

«На мой взгляд, люди также недооценивают серьезность ситуации: скорее всего, с 2020 года законодательство приведут в соответствие с директивой Еврокомиссии и подключение домов к центральной канализации в Эстонии станет обязательным, а не добровольным, как сейчас. Но неизвестно, будет ли подключение к центральным сетям и в будущем дотироваться, возможно, придется осуществлять его полностью за свой счет», - отметила Ыунапуу.

Тормозит подачу ходатайств и то обстоятельство, что дотация выплачивается только после завершения и приема работ. «Нарва Веси» со своей стороны предлагает жителям Нарвы и Нарва-Йыэсуу альтернативный вариант: предприятие по доверенности берет на себя и подачу ходатайства о дотации от имени собственника, и осуществление самого проекта. Разницу между суммой дотации и фактическими расходами собственник выплачивает «Нарва Веси», причем предприятие предлагает возможность выплатить разницу в рассрочку в течение шести месяцев.

Опасные стоки

Руководитель бюро проектов Министерства окружающей среды Антти Тооминг сказал нашей газете, что по сегодняшним данным в Нарва-Йыэсуу к центральной канализации подключились примерно 50 процентов частных домов. «Этого все равно мало. Нарва-Йыэсуу является одним из семи городов Эстонии, где эта проблема является серьезной. Чтобы люди строили трубопроводы на своей недвижимости и подключались к общей сети, и была разработана эта мера поддержки, и ею надо пользоваться. Мы надеемся также, что водное предприятие «Нарва Веси», будет помогать людям и в дальнейшем, и они станут подсоединяться», - рассказал Тооминг.

В прошлом году совместный рейд министерства и инспекции окружающей среды выявил, что многие резервуары для сбора стоков, которые имеются у частных домов, не отвечают необходимым требованиям: есть опасность, что стоки попадут в грунт и это приведет к загрязнению питьевой воды. «Поэтому так важно, чтобы люди подключались к общей сети», - отметил Тооминг.

Наша справка:

Подробную практическую информацию на русском языке о том, как подавать ходатайство, можно найти на сайте kik.ee в разделе «Поддерживаемые деятельности», тур называется «Сооружение водопроводной и канализационной инфрастуктуры».

Размер субсидии составляет от 1382 евро (подключение только к одной услуге, длина трубы до 10 метров) до 3792 евро (подключение к центральному водоснабжению и канализации, длина трубы 20 м и более).

Ирина Токарева