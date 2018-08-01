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В центре вниманияЗакрытие летнего сезона 2018 - концерт "Jordan Jackson and Friends"

Дата публикации: Вчера, 10:29 Просмотрено: 175

Помимо основных мероприятий, включая концерт уже хорошо известной в Нарве британской певицы Джордан Джексон, целевое учреждение Narva Linna Arendus подготовило на 8 сентября в Липовой ямке множество познавательных и развлекательных сюрпризов.

Закрытие летнего сезона 2018 - концерт "Jordan Jackson and Friends"

В музыкальном представлении Jordan Jackson and Friends, которое состоится в ресторане Пляжного здания Fortune в 14.00, вместе с Джордан, исполняющей собственные, заслужившие широкое признание композиции, выступят также Владимир Чердаков, поп-джаз ансамбль Аллы Якубовой, Екатерина Река, Катрин Нооркыйв и другие артисты.

Откроет празднование в 12.00 от Пляжного здания бесплатная, но требующая предварительной регистрации на сайте: narvalinnaarendus@gmail.com  экскурсия "Нарвские тайны барона Мюнхгаузена". Далее, с 13.30 посетители смогут увидеть рыцарские сражения на мечах в исполнении членов Karu Klubi, а завершится день в 16.00 мастер-классом по сальса от лучших преподавателей школы "Нарва Сальса".

И еще в течение дня на территории Липовой ямки будут батуты и аттракционы, палатка "Нарва-2024", откуда можно бесплатно отправить близкому человеку открытку в любую точку мира, велопрокат со 50-процентной скидкой, спортивные соревнования, демонстрация рыцарских доспехов и многое другое.

Программа мероприятия:

12:00 - экскурсия «Нарвские тайны барона Мюнхгаузена» с гидом Александром Опенко!! 

13:30 - Рыцарские сражения на мечах от "Karu Klubi"

14:00 - Концерт “Jordan Jackson and Friends”

16:00 - Мастер-класс по сальсе и бачате от Катрин Нооркыйв “Школа Нарва сальса”

Вход свободный для всех!

Сергей ТРОХАЧЕВ

 

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