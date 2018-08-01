До завершения конкурса «Edu ja Tegu» осталось три недели

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На конкурс предприимчивости «Edu ja Tegu» ждут предприимчивые дела любого учащегося Эстонии. Работы на конкурс Министерства образования можно представлять до 14 сентября, чтобы их можно было сравнить, дать обратную связь, поделиться радостью успеха и отметить. Первые работы на странице конкурса «Edu ja Tegu» в Интернете уже загружены, но место для новых работ там еще достаточно!

Уроки предпринимательства в школе и пример родителей вдохновляют все большее количество школьников придумывать, испытывать, производить и сбывать, с целью зарабатывать прибыль и добиться признания. Среди первых поступивших работ, например, представлены дизайнерские часы из местной древесины от юношей школы Пала, проект пяти школьниц из Таллинна позволяющий осознать наличие проблемы душевного здоровья, студенты Тартуского университета предлагают решения в области социального предпринимательства. Об участии в конкурсе задумывались как гиды по старому городу, так и участники мастер-классов и ученических трудовых отрядов.

Одна из инициаторов посвященного душевному здоровью проекта «Ma ei ole uhhuu» ученица Гимназии Кристийне Катарина Рауд, считает, что для достижения успеха необходима хорошая командная работа. «У нас поддерживающая, дружелюбная и мотивированная команда и все задачи всегда находят исполнителя. Ни одна проблема никогда не остается без решения, а цель не поставленной»,- сказала она. Идея принять участие в конкурсе пришла к ним, когда они увидели у себя в школе конкурсный плакат.

Проводимая Министерством образования программа обучения предпринимательству Edu ja Tegu приглашает всех учащихся в возрасте от 7 до 26 лет принять участие в конкурсе Edu ja Tegu. Важна новизна и ценность работы – то, что работа действительно нужна людям. Между собой состязаются не идеи, а дела, которые к моменту подачи работы должны быть, по крайней мере, частично претворены в жизнь. Жюри оценивает необходимость, продуманность и реализацию работы, ее новаторство, возможность использования в будущем и командную работу.

Директор Кивиылиской 1-ой средней школы Хейди Уусталу сказала в поддержку уроков предпринимательства: «Предприимчивость дает молодому человеку возможность познать успех и неудачу, творческий подход повышает любознательность и учит опираться на свои собственные внутренние ресурсы (справляться со сроками, учит ценить важность общины, понимать то, что окружающие люди и не лучше, и не хуже, а просто разные и т.д.).

Срок представления работ на конкурс 14 сентября, таким образом, все те, кто предприимчиво провел лето, смогут представить свои дела и работы на конкурс. Подходит как применение выученного на уроках, так и различные созидательные решения для зарабатывания дохода или для благотворительных целей.

Финалисты конкурса будут объявлены на домашней странице Edu ja Tegu в октябре, победители в ноябре, призы достойны предприимчивости.

Дополнительная информация:

Эпп Алаталу, консультант конкурса «Edu ja Tegu»

Т. 5121 721; Epp.Alatalu@innomine.ee

www.ettevotlusope.ee

https://www.facebook.com/ettevotlusope/

Toomas Kään

Konsultant

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