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Республика35% первокурсников Вирумааского колледжа ТТУ не жители Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 13:52 Просмотрено: 119

Как сообщает портал rus.err.ee, в новом учебном году ряды студентов Вирумааского колледжа Таллиннского Технического университета (ТТУ) пополнил 161 человек, из которых 54 приступят к учебе на дневном обучении и 95 на заочном обучении. 35% первокурсников не являются жителями Ида-Вирумаа.

35% первокурсников Вирумааского колледжа ТТУ не жители Ида-Вирумаа

Вирумааский колледж ТТУ Автор: ERR

Всего в этом году к учебе в Вирумааском колледже ТТУ приступят 595 студентов, сообщила в среду, 29 августа, пресс-служба вуза.

Как и в прошлые годы, самой популярной специальностью среди абитуриентов оказалась специальность "Телематика и смарт-системы", на которую поступили 69 студентов. После первого года обучения у них будет возможность выбрать специализацию: программные средства телематики или автоматизация процессов.

Больше всего первокурсников поступило из Ида-Вируского, Харьюского и Ляэне-Вируского уездов. Но есть и студенты и из других уездов: Тартуского, Раплаского, Йыгеваского, Ляэнеского, Валгаского, Вильяндиского, Выруского, Пярнуского и Пыльваского.

Источник: rus.err.ee

 

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