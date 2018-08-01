+ Галерея. Нарвитянки, побеседовавшие на променаде с Керсти Кальюлайд: "Она обычная, милая женщина"

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В ходе президентской прогулки по нарвскому променаду, которая должна была начаться от "Шведского льва", к президенту подошли поздороваться с десяток человек: пожилая женщина подарила цветы, две девчушки школьного возраста, робея, вручили собственные рисунки и попросили разрешения сфотографироваться, еще одна женщина вручила президенту свое прошение со словами: «Прошу разобраться и помочь». «Хорошо, разберемся», - ответила президент по-русски, принимая бумагу.

Наконец, Керсти Кальюлайд обратила внимание на двух женщин, скромно стоявших в сторонке:«Вы нарвитянки?» Завязалась беседа на эстонском языке, в ходе которой нарвитянка Марина рассказала президенту, что она нарвитянка, но работает в Швеции в туристическом секторе и с удовольствием вернулась бы в Нарву, если бы здесь для нее была работа. Президент ответила, что, возможно, так и будет, ведь скоро Нарва может стать Культурной столицей Европы.

Мама Марины, с гордостью смотревшая на дочь, сказала нашей газете, что о приезде президента узнала от своей одиннадцатилетней внучки. «Та прочитала в газете, что президент сегодня будет прогуливаться по променаду, и все мои внуки и дочка захотели посмотреть на президента. Но мы никак не рассчитывали, что она подойдет к нам поговорить. Она такая простая, милая, обычная женщина, и это было очень приятное общение», - сказала женщина.

«Я считаю, очень важно, что к нам в город приехал президент, что на Нарву наконец-то начали обращать внимание - давно пора», - подчеркнула она.

Ирина Токарева

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