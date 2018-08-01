Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияВ Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

Дата публикации: Сегодня, 11:32 Просмотрено: 160

Как сообщает портал rus.err.ee, клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу.

В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

Иллюстративное фото.

Инцидент произошел 27 августа в кафе, расположенном на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.

Согласно сообщению, 45-летний мужчина швырнул кассовым аппаратом в работницу заведения, 17-летнюю девушку.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Источник: rus.err.ee

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь - восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все