В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

В центре вниманияВ Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом
Дата публикации: Сегодня, 11:32 Просмотрено: 160
Как сообщает портал rus.err.ee, клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу.
Иллюстративное фото.
Инцидент произошел 27 августа в кафе, расположенном на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.
Согласно сообщению, 45-летний мужчина швырнул кассовым аппаратом в работницу заведения, 17-летнюю девушку.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Источник: rus.err.ee