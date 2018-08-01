В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

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Как сообщает портал rus.err.ee, клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу.

Иллюстративное фото.

Инцидент произошел 27 августа в кафе, расположенном на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу, сообщила во вторник пресс-служба Идаской префектуры.

Согласно сообщению, 45-летний мужчина швырнул кассовым аппаратом в работницу заведения, 17-летнюю девушку.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Источник: rus.err.ee