Центристы намерены получить на парламентских выборах минимум 30 мест

Дата публикации: Вчера, 09:42 Просмотрено: 157

Как сообщает портал rus.err.ee, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что будет вновь баллотироваться на пост председателя партии.

Автор: Прийт Мюрк/ERR

Также он сообщил, что центристы намерены получить на выборах в Рийгикогу минимум 30 мест.

"Я поблагодарил все партийные округа, которые предложили мне продолжить руководство крупнейшей и старейшей партией Эстонии.

Заверяю, что я готов принять на себя эту ответственность . Я буду снова баллотироваться на пост председателя партии на съезде Центристской партии, который пройдет 13 октября", - заявил Ратас на летних днях партии.

Источник: rus.err.ee