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Как сообщает портал rus.err.ee, в коммерческом регистре 21 августа появилась запись о том, что ряды Центристской партии покинула Тамара Комлова - депутат городского собрания Нарвы.

Автор: Сергей Степанов/ERR

Таким образом, в Нарве ряды партии покинуло 16 депутатов городского собрания.

Врач частной клиники VIP Kliinik OÜ Тамара Комлова вступила в Центристскую партию в марте 2017 года. На муниципальных выборах осенью 2017 года она баллотировалась по списку Центристской партии, набрала 248 голосов и прошла в городское собрание Нарвы.

По данным коммерческого регистра, 21 августа Комлова вышла из Центристской партии.

Источник: rus.err.ee