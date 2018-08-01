В центре вниманияРяды Центристской партии покинула Тамара Комлова
Дата публикации: Сегодня, 18:22 Просмотрено: 43
Как сообщает портал rus.err.ee, в коммерческом регистре 21 августа появилась запись о том, что ряды Центристской партии покинула Тамара Комлова - депутат городского собрания Нарвы.
Автор: Сергей Степанов/ERR
Таким образом, в Нарве ряды партии покинуло 16 депутатов городского собрания.
Врач частной клиники VIP Kliinik OÜ Тамара Комлова вступила в Центристскую партию в марте 2017 года. На муниципальных выборах осенью 2017 года она баллотировалась по списку Центристской партии, набрала 248 голосов и прошла в городское собрание Нарвы.
По данным коммерческого регистра, 21 августа Комлова вышла из Центристской партии.
Источник: rus.err.ee