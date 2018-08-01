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РеспубликаУровень безработицы в Эстонии упал до отметки в 5,1%

Дата публикации: Вчера, 11:25 Просмотрено: 146

Как сообщает портал rus.err.ee, уровень безработицы во втором квартале 2018 года составил в Эстонии 5,1%, уровень занятости - 68,2%. Количество безработных составило 35 800 человек.

Уровень безработицы в Эстонии упал до отметки в 5,1%

Иллюстративное фото.

Уровень безработицы во втором квартале стал самым низким за последние 10 лет, сообщил во вторник, 14 августа, Департамент статистики.

По сравнению с II кварталом 2017 года безработных стало меньше на 13 200 человек, а уровень безработицы снизился на 1,9 процентных пункта.

Хотя общее число безработных резко сократилось, число так называемых "долгосрочных" безработных несколько увеличилось.

Источник: rus.err.ee

 

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