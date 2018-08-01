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Как сообщает портал rus.err.ee, зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка на сайте Фонда интеграции стало невозможно уже с первых минут начала регистрации.

Фонд интеграции и миграции. Иллюстративное фото. Автор: Фото:meis.ee

Ссылка на форму, открывшуюся 8 августа в 10:00, не работала. Позднее также выяснилось, что в статье на сайте фонда о регистрации на курсы указана неправильная ссылка. Правильная ссылка находится в разделе "Регистрация".

По состоянию на 10:30 регистрация стала возможной, но желающим следует учитывать задержки с ответом от системы.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.integratsioon.ee/keelekursusele-registreerumine

Источник: rus.err