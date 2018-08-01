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В центре вниманияТребуются волонтеры

Дата публикации: Сегодня, 16:10 Просмотрено: 34

III Международному фестивалю современной классической музыки “Дни оперы в Нарве ContempArt”, который пройдет с 1 по 9 сентября, требуются волонтеры.

Требуются волонтеры

«Дни оперы в Нарве» в прошлом году проходили в Нарвском замке. Архив «ВП»

В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости и Дома культуры «Ругодив», а также исторические здания Кренгольмской мануфактуры. Оргкомитет под руководством художественного руководителя и директора фестиваля Юлии Савицкой будет рад помощи всех, кто хочет внести свой вклад в развитие культурной жизни города и поучаствовать в подготовке одного из прядильных залов Йоальской фабрики Кренгольмской мануфактуры 28 августа, а также в продаже и проверке билетов и организационной работе в дни фестиваля.

Фестиваль откроется 1 сентября в 20.00 на территории Кренгольмской мануфактуры художественной акцией “Творчество – твоя свобода”, музыкальным концертом классической музыки Арво Пярта и Альфреда Шнитке, показом мод и праздничным фейерверком.

Работая волонтером, вы сможете окунуться в мир современной классической музыки, познакомиться с лучшими музыкантами и композиторами мирового уровня, узнать изнутри работу оргкомитета крупного фестиваля.

Выбрать удобный для себя график участия в фестивале можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRf_q0bXO8OD2v9zL07CBmwDIShtlPh0dcq6pRKGTE_YB_ng/viewform

В рамках “Дней оперы” выступят более 150 артистов из Эстонии, Финляндии, Германии и России. Подробнее: http://contemparteesti.ee/?p=730&lang=ru 

Дополнительную информацию можно получить у Юлии Савицкой, художественного руководителя фестиваля, по телефону 55616427 или, написав ей письмо: narvaopera@gmail.com.

Требуются волонтеры

 

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