В Эстонии в среду начинаются военные учения "Еж-2018"

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Как сообщает ERR, в учениях в общей сложности примут участие более 15 000 человек - военнослужащих и сотрудников силовых служб. По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Эмблема учений "Ёж" на фоне эстонского флага

В маневрах примут участие союзники Эстонии из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Основной акцент учений, которые впервые частично пройдут и на сопредельной территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения.

ERR