Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияВ Эстонии в среду начинаются военные учения "Еж-2018"

Дата публикации: Сегодня, 15:01 Просмотрено: 76

Как сообщает ERR, в учениях в общей сложности примут участие более 15 000 человек - военнослужащих и сотрудников силовых служб. По сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

В Эстонии в среду начинаются военные учения "Еж-2018"

Эмблема учений "Ёж" на фоне эстонского флага

В маневрах примут участие союзники Эстонии из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Основной акцент учений, которые впервые частично пройдут и на сопредельной территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность и защиту населения.

ERR

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + девять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100