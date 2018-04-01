Вспоминай о них, за них живи!

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Дорогие нарвитяне!

Приближается День Победы. Нарвский Союз ветеранов приглашает вместе с нами отметить этот замечательный праздник.

Мы бережно относимся к тем традициям, которые сложились в Нарве в период проведения праздника. Поэтому в этом году все мероприятия пройдут так, как и в былые годы.

8 мая в 10.00 от Петровской площади отправится автобус по местам боев, чтобы у каждого монумента и памятника возложить цветы, венки, поклониться тем, кто остался навеки лежать в эстонской земле.

В этот же день, 8 мая, в 18.00 у ДК «Ругодив» состоится концерт: наши детские творческие коллективы выучили много новых песен, предлагают нам вместе с ними спеть и «Катюшу», и «Майский вальс», и «Журавли»…И порадоваться миру, солнцу, прекрасной весне!

9 мая в 13.00 на Петровской площади - праздничный митинг и концерт, в 14.00 начнется шествие к Братской могиле - наш нарвский бессмертный полк.

Дорогие нарвитяне! Ветераны ждут праздника. Они заслужили уважения, внимания, заботы и любви. Конечно, в этом году 9 Мая выпало на рабочий день. Но если каждый найдет время побывать на концерте, пройти к Братской могиле, съездить вечером к «Танку» или к «Трем штыкам», чтобы возложить цветы, то такой поступок будет самым дорогим подарком для ветеранов.

Алексей Левитский,

Василий Корзанов

Всем для сведения!

Сегодня в Нарве проживает 66 ветеранов; в этом году сопредседателем и помощником уважаемому Василию Афанасьевичу Корзанову избран ветеран-афганец, член общества «Бастион», Алексей Левитский; помогают Нарвскому Союзу ветеранов организовать праздник депутаты Нарвского городского собрания, творческие коллективы, национальные общества, различные ветеранские и общественные организации.

Обращение!

Просим всех нарвитян, кто придет на митинг и концерты, кто примет участие в шествии, быть корректными в использовании символики (организаторы праздника предупреждены, что нарушение правил использования символики, согласно законодательству Эстонской Республики, осложнит проведение праздника в будущие годы!), соблюдать дисциплину, исполнять правила уличного движения и общественного порядка. Автолюбителей просим 9 мая не парковать машины на Петровской площади, а с 13.00 до 15.00 проезжать по городу так, чтобы не создавать трудностей для проведения праздника на площади и для шествия. Маршрут движения колонны к Братской могиле следующий: Петровская площадь – ул. Пушкина (до перекрестка у Кесклиннаской гимназии – ул. Харидусе – ул. Вестервалли – ул. Сепа – дорога в порт). Заранее благодарим всех за понимание!

Пусть День Победы в Нарве будет светлым и красивым праздником во имя мира и процветания!

Лариса Оленина