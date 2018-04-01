Salva Kindlustus: Школьные каникулы и лыжные поездки вызвали ряд страховых случаев

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В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками компания Salva Kindlustus в марте выплатила в области страхования путешествий больше страховых возмещений, чем обычно. Больше обычного было также случаев кражи – как из домов, так и в поездках.

В начале марта крупный ущерб клиенту Salva был причинен в результате пожара в Пярну, когда в двухэтажном деревянном жилом доме сгорела расположенная на первом этаже квартира, где отсутствовал дымовой датчик. К счастью, датчик имелся в квартире на втором этаже – ее жильцы успели вовремя вызвать спасателей, которые вывели из помещений, где начался пожар, двух людей. «В данном случае, несомненно, можно сказать, что дымовой датчик спас несколько жизней, – отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. – Salva возместила ущерб, причиненный возгоранием и водой для тушения огня на сумму около 20 000 евро. Каждый может приобрести дымовой датчик всего за несколько евро – размер ущерба такого типа мог бы быть существенно меньше, и жизни людей также были бы лучше защищены».

В связи с весенними каникулами и последними в сезоне лыжными поездками больше, чем обычно, случаев ущерба возникало в связи со страхованием путешествий. В большинстве случаев возмещения выплачивали в связи с отмененными полетами, а также в связи с испорченными чемоданами, случившимися в поездках травмами и последствиями различных заболеваний. Так, например, один клиент Salva получил травму в Мексике, и ему потребовалась операция, расходы на которую были возмещены в размере свыше 5000 евро.

В ряде случаев люди в поездках также становились жертвами воров – преступники присваивали как документы, так и дорогостоящую технику. Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт сказал, что в марте также было несколько случаев, когда в Эстонии воры проникали в жилые дома и уносили технику и украшения. «Размер такого ущерба, как правило, достигает нескольких тысяч евро, поскольку воры берут только дорогую технику, велосипеды и украшения, хотя часто причиняют ущерб и самому зданию, ломая, например, двери или окна», - пояснил Кивирюйт.

Salva Kindlustus напоминает, что поскольку отопительный сезон заканчивается, прочистить трубы стоит уже весной – тогда об этом не придется тревожиться осенью, да и очереди у трубочистов сейчас короче. Несмотря на богатую на осадки весну скоро земля высохнет и наступит пожароопасный сезон. Разводя костры, следует быть особенно внимательными и объяснить это детям.

В общей сложности компания Salva возместила в марте ущерба в связи со страхованием путешествий на сумму 120 000 евро. В связи с дорожным страхованием было выплачено возмещений на сумму около 500 000 евро, а размер возмещений по договорам страхования каско превысил 240 000 евро. В общей сложности в марте компания Salva выплатила своим клиентам возмещений на сумму около 1,2 млн евро, собрав страховых взносов на сумму более 1,8 млн евро. С начала года Salva возместила ущерб на сумму, превышающую 3,0 млн евро.

Salva Kindlustuse AS – учрежденное в 1993 году и основанное на эстонском капитале страховое общество. Salva Kindlustus предлагает частным и бизнес-клиентам все распространенные виды страхования ущерба, располагает 18 представительствами и пунктами продаж по всей Эстонии, а также онлайн-средой salva24.ee. В компании Salva работают 120 человек.

BNS