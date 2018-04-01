Наступило пожароопасное время

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Пожароопасное время в Эстонии объявлено приказом генерального директора Спасательного департамента начиная с 19 апреля 2018 года.

В это время разводить огонь на природе можно только в специально отведенных для этого местах. Тем, кто хочет отдохнуть на природе, готовить гриль или разжигать костры, следует руководствоваться информацией Центра управления государственными лесами о специально отведенных для этого местах. Ее можно найти в интернете на страничке www.rmk.ee. Информацию о городских/волостных публичных местах, где можно разводить костры, можно получить от местного самоуправления. Спасательный департамент также напоминает о том, что сжигание сухой травы в Эстонии запрещено в течение всего года.

Разводя костры, следует как в лесу, так на природе или на своем участке следовать требованиям безопасности. Основу для костра нужно расположить на площадке, где нечему гореть, обязательно следить за скоростью ветра, держа под рукой первичные средства тушения. Открытый огонь ни в коем случае нельзя оставлять без надзора, его следует потушить перед уходом с помощью воды или песка.

Более точную информацию о правилах безопасного разведения костров можно получить по телефону 1524.

По информации Спасательного департамента

