Евгений Осиновский: «стеклянный потолок» рухнет после того, как мы избавимся от стереотипов

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Министр здоровья и труда Евгений Осиновский признает, что в Эстонии существует «стеклянный потолок» для русскоязычных жителей страны. «Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на то, сколько русскоговорящих работает в публичном секторе. В Министерстве социальных дел, например, - не больше пяти», - сказал Осиновский на состоявшейся в Рийгикогу по инициативе социал-демократов конференции «Стеклянный потолок» и национальность: есть ли связь?»

По словам Осиновского, причин возникновения «стеклянного потолка» несколько: как объективные – недостаточное знание языка, так и субъективные – боязнь выставлять свою кандидатуру на определенные должности, а также предрассудки работодателей.

«Мне кажется, мы должны больше говорить именно о субъективных причинах. Молодые люди не выставляют свои кандидатуры в государственный сектор, потому что есть убеждение, что эти профессии только для эстонцев. Министерства и другие госучреждения могли бы проявить большую активность и, например, распространять объявления о своих вакансиях по тем каналам, которыми пользуются русскоязычные», - предложил Осиновский.

Евгений Осиновский отметил, что некоторые работодатели из публичного сектора убеждены: даже если потенциальный русскоязычный сотрудник хорошо говорит по-эстонски, то его письменные навыки все равно оставляют желать лучшего.

«Проработав в двух министерствах, должен признать, что многие эстонцы пишут хуже своих русскоязычных коллег. К тому же, работодатели должны помнить, что многообразные коллективы более продуктивные и более творческие. Поэтому помощь, которую на первых порах нужно будет оказывать иноязычным коллегам, обернется в скором времени большим успехом».

По словам участников конференции, «стеклянный потолок» – это следствие «бетонных стен» между эстонцами и русскими.

«Это стены разных школ, в которых учатся эстонские и русские дети. И дело не в языке обучения. Учиться дети могут на своих родных языках, но под одной крышей. Только так, общаясь друг с другом, убеждаясь в том, что между нами гораздо больше общего, мы избавимся от тех предрассудков, которые сегодня нам часто мешают. Увы, но сегрегация школ порождает и остальные сегрегации: социальную, территориальную, экономическую», - считает руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Сейчас же в Министерстве социальных дел разрабатывается законопроект, в рамках которого будет запрещен поиск на CV-порталах по родному языку работника.

«Разумеется, это всего лишь один маленький шаг, который в корне ситуацию не изменит, но станет определенным сигналом и для работодателей, и для работников. Стеклянный потолок будет разбит тогда, когда люди будут чувствовать, что им предоставлены равные возможности», - заключил министр здоровья и труда.

Евгения Савина

СДП

