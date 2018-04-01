Дмитриев: к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС государство расширило круг чернобыльцев, имеющих право на пособие

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Начиная с апреля государство начнет выплачивать пособие ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которое впервые составило 230 евро и которое предусмотрено в том числе серопаспортникам и лицам, получившим гражданство по натурализации. По словам депутата Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, это прорыв, учитывая, сколько лет значительная часть ликвидаторов находилась в неравном положении, не имея возможности получать заслуженное внимание государства.

Депутат Дмитрий Дмитриев отметил, что к 32 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС государство, наконец-то, сделало большой шаг к устранению несправедливой ситуации, длившейся с 2005 года. «Центристы неоднократно добивались выплат пособия ликвидаторам из числа неграждан, но будучи в оппозиции у нас были связаны руки. Сегодня, находясь у власти, мы смогли устранить эту несправедливость», - сказал Дмитриев.

Уже в апреле почти 1400 серопаспортников и натурализованных граждан, которые были направлены на ликвидацию аварии, будут наравне с другими получать заслуженное пособие, которое составляет 230 евро в год. «Чтобы не возникло неразберихи хочу напомнить, что для получения пособия следует подать однократное ходатайство в региональный отдел обслуживания клиентов Департамента социального страхования», - отметил Дмитриев добавив также, что право на ежегодное пособие имеют ликвидаторы, получившие гражданство Эстонии в порядке натурализации, и лица без гражданства, проживающие в Эстонии на основании вида на жительства.

По словам Аркадия Басова, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, этого решения сотни людей по всей стране ждали долгие годы, но многие не дожили до этого момента. «За последние 12 лет я неоднократно обращался к различным партиям и министрам социальных дел, чтобы они устранили эту несправедливость, но все было безрезультатно до тех пор, пока центристы не пришли к власти», - сказал Басов. «В 1986 году нас всех принудительно отправляли в Чернобыль, чтобы устранить последствия этой страшной катастрофы. Тогда мы все были равны и облучение тоже получали на равных. И когда спустя годы в независимой Эстонии часть ликвидаторов вдруг оказалась недостойна пособия, было обидно», - пояснил Басов.

Басов отметил также, что сегодня 1400 ветеранов из числа неграждан благодарны правительству, возглавляемому Центристской партии, за то, что справедливость восторжествовала. «Конечно, здоровье уже не вернешь, но пособие в 230 евро даст нам возможность улучшить положение тех, кто нуждается в медицинской помощи и поддержке», - объяснил Басов.

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС также выразил надежду на то, что государство продолжит политику справедливости и даст право получать пособие всем чернобыльцам, проживающим в Эстонии, но имеющим гражданство других стран. «К сожалению, на пособие в 230 евро по-прежнему не могут рассчитывать те чернобыльцы, которые имеют гражданство других государств, но проживающие в Эстонии. Я надеюсь, правительство Юри Ратаса не остановится на полпути и решит этот вопрос», - сказал член правления Союза чернобыльцев Эстонии Аркадий Басов.

Ольга Полиенко

советник по русским СМИ фракции Центристской партии