Как хобби сделать профессией?

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Ида-Вирумааский центр профессионального обучения в Нарве (Креэнхольми, 45) приглашает всех заинтересованных на 48-часовой хакатон TeamLab “Творчество в бизнес”, который пройдет с 20 по 22 апреля.

TeamLab - это 48-часовая рабочая комната, на которую ожидаются творческие люди различных сфер деятельности, рукодельницы и рукодельники, студенты, дизайнеры, гражданские активисты и все те, кому небезразлична тема творчества в меняющимся мире рукоделия. В течение двух дней участники под руководством менторов будут работать над созданием прототипа своего продукта или услуги, объединяя рукоделие и циркулярную экономику.

Команде победителей достанется участие в уникальной онлайн программе по развитию продукта или услуги PESA стоимостью в 1500€, которая стартует в ноябре 2018 года. При помощи этой программы участники получат помощь в развитии своей идеи. Еще одной команде - пакет услуг по развитию продукта от Голландского Посольства, стоимость которых составляет 300€.

По информации организаторов