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В центре вниманияСемья и война - что знаете об этом вы?

Дата публикации: Сегодня, 13:01 Просмотрено: 400

Семья и война - что знаете об этом вы?

Дорогие друзья!

Рады вам сообщить, что мы уже получили первые письма, первые истории наших читателей для тематического номера, посвященного 9 мая, Дню победы.

Напомним, что несколько лет подряд мы готовили к 9 мая праздничные выпуски, на страницах которых рассказывали об участниках Великой Отечественной войны, наших земляках.

В этот раз мы хотим посвятить выпуск тем, кто познал все тяготы войны, хотя и не был на фронте. Свой будущий цикл мы назвали «Наша семья в годы войны». Расскажите, как жила в эти тяжкие годы ваша семья или семья ваших предков... Что значит война для семьи - в данном случае — вас, ваших родителей, ваших дедушек и бабушек…

Напишите нам, расскажите свою историю, подкрепите рассказ фотографией. Убеждены, что это будет очень интересно и поучительно, но все же вам придется уложиться в объем не более 5 страниц рукописного или отпечатанного текста.

Давайте вспоминать, чтобы не делалось новых ошибок!

 

Ждем ваших работ по 3 мая включительно!
Присылайте:
-redaktor@prospekt.ee
- ул. Пушкина 20, оф. 46, 20307 г.Нарва.
Приходите:
ул.Пушкина 20, оф. 46, Нарва.

 

Ваша редакция

Нас много, а их все меньше

Осталось меньше месяца до Дня Победы. Волонтеры MTÜ Õnnelik Tulevik объявили сбор пожертвований для организации подарков нарвским воинам-ветеранам. «Они уже знают нас в лицо, - говорится в обращении, - ждут встреч с нами и радуются любому проявлению внимания. Некоторые давали обещание обязательно дожить до 9 мая, чтобы вновь встретить нас. И мы должны, просто обязаны прийти к ним, сказать спасибо за то, что благодаря их подвигу мы с вами живы. А как прийти без подарка в такой день? Для этого нужны средства. Давайте объединим усилия! Каждый ваш вклад в общее дело - просто бесценен. Помогать легко - нужно только захотеть!!!

EE612200221067148658 MTÜ ÕNNELIK TULEVIK
В пояснении: annetus».


Семья и война - что знаете об этом вы?

 

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