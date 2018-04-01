Семья и война - что знаете об этом вы?

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Дорогие друзья!

Рады вам сообщить, что мы уже получили первые письма, первые истории наших читателей для тематического номера, посвященного 9 мая, Дню победы.

Напомним, что несколько лет подряд мы готовили к 9 мая праздничные выпуски, на страницах которых рассказывали об участниках Великой Отечественной войны, наших земляках.

В этот раз мы хотим посвятить выпуск тем, кто познал все тяготы войны, хотя и не был на фронте. Свой будущий цикл мы назвали «Наша семья в годы войны». Расскажите, как жила в эти тяжкие годы ваша семья или семья ваших предков... Что значит война для семьи - в данном случае — вас, ваших родителей, ваших дедушек и бабушек…

Напишите нам, расскажите свою историю, подкрепите рассказ фотографией. Убеждены, что это будет очень интересно и поучительно, но все же вам придется уложиться в объем не более 5 страниц рукописного или отпечатанного текста.

Давайте вспоминать, чтобы не делалось новых ошибок!

Ждем ваших работ по 3 мая включительно!

Присылайте:

-redaktor@prospekt.ee

- ул. Пушкина 20, оф. 46, 20307 г.Нарва.

Приходите:

ул.Пушкина 20, оф. 46, Нарва.



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