Таллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать наш мир лучше

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Сегодня, 17 апреля начался поиск персонала для Нарвского и Таллиннского домов эстонского языка, которым требуются преподаватели эстонского языка и руководители проектов языкового обучения. Согласно плану, к работе они приступят в январе будущего года.

Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции. Фото из архива "ВП".

К работе обеих домов приступят пять специалистов, способных в равной степени как преподавать эстонский язык на категории A1 и A2, так и оживить обучение различными мероприятиями. Кроме того, на работу будут приняты организаторы и руководители учебной деятельности, задача которых будет организация мероприятий, поддерживающих интеграцию в эстонском обществе, создание сетеи сотрудничествоа, а также в проведение языковых кафе на предприятиях и в муниципальных общественных центрах.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, дома эстонского языка могли бы стать региональными центрами, в которых обучение эстонскому языку и его практическое применение велось бы разнообразно, в том числе, в форме клубной деятельности. «Мы ищем людей с сильной мотивацией, желающих внести свою лепту в данную область деятельности. Мы мечтаем о том, чтобы в домах эстонского языка была позитивная атмосфера, благодаря которой людям было приятно в них приходить за советом и поддержкой, как по вопросам изучения эстонского языка, так и для того, чтобы почувствовать себя более комфортно в эстонском обществе».

Отобранные специалисты приступят к работе в начале 2019 года. Перед этим они пройдут углубленные курсы повышения квалификации при Тартуском университете.

Фонд приглашает всех заинтересованных на инфодень:

- в Нарве – 4 мая, 13:00-15:00 в Нарвском офисе Фонда интеграции по адресу ул. Кереса, 3, 2-й этаж;

- в Таллинне – 9 мая, 13:00-15:00 в офисе Фонда интеграции по адресу ул. Лыытса, 2A, 8-й этаж.

Срок выставления кандидатур: 18 мая 2018 г.

Ознакомиться с открытыми вакансиями :

- https://www.integratsioon.ee/uudised?news_id=1090

- https://www.integratsioon.ee/uudised?news_id=1091

Agnes Aaslaid

Kommunikatsioonijuht

Integratsiooni Sihtasutus