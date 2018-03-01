Таллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать наш мир лучше

В центре вниманияТаллиннскому и Нарвскому дому эстонского языка требуются энергичные люди, желающие сделать наш мир лучше
Дата публикации: Сегодня, 13:14 Просмотрено: 127
Сегодня, 17 апреля начался поиск персонала для Нарвского и Таллиннского домов эстонского языка, которым требуются преподаватели эстонского языка и руководители проектов языкового обучения. Согласно плану, к работе они приступят в январе будущего года.
Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции. Фото из архива "ВП".
К работе обеих домов приступят пять специалистов, способных в равной степени как преподавать эстонский язык на категории A1 и A2, так и оживить обучение различными мероприятиями. Кроме того, на работу будут приняты организаторы и руководители учебной деятельности, задача которых будет организация мероприятий, поддерживающих интеграцию в эстонском обществе, создание сетеи сотрудничествоа, а также в проведение языковых кафе на предприятиях и в муниципальных общественных центрах.
По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, дома эстонского языка могли бы стать региональными центрами, в которых обучение эстонскому языку и его практическое применение велось бы разнообразно, в том числе, в форме клубной деятельности. «Мы ищем людей с сильной мотивацией, желающих внести свою лепту в данную область деятельности. Мы мечтаем о том, чтобы в домах эстонского языка была позитивная атмосфера, благодаря которой людям было приятно в них приходить за советом и поддержкой, как по вопросам изучения эстонского языка, так и для того, чтобы почувствовать себя более комфортно в эстонском обществе».
Отобранные специалисты приступят к работе в начале 2019 года. Перед этим они пройдут углубленные курсы повышения квалификации при Тартуском университете.
Фонд приглашает всех заинтересованных на инфодень:
- в Нарве – 4 мая, 13:00-15:00 в Нарвском офисе Фонда интеграции по адресу ул. Кереса, 3, 2-й этаж;
- в Таллинне – 9 мая, 13:00-15:00 в офисе Фонда интеграции по адресу ул. Лыытса, 2A, 8-й этаж.
Срок выставления кандидатур: 18 мая 2018 г.
Ознакомиться с открытыми вакансиями :
- https://www.integratsioon.ee/uudised?news_id=1090
- https://www.integratsioon.ee/uudised?news_id=1091
Agnes Aaslaid
Kommunikatsioonijuht
Integratsiooni Sihtasutus