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В центре вниманияВетераны Великой Отечественной войны в странах Балтии получат к 9 мая от России по 10 тыс рублей

Дата публикации: Сегодня, 16:49 Просмотрено: 70

Проживающие в России и странах Балтии ветераны Великой Отечественной войны получат к 9 мая единовременную выплату в 10 тыс. рублей, всего эту выплату получат в общей сложности свыше 100 тыс ветеранов.

Ветераны Великой Отечественной войны в странах Балтии получат к 9 мая от России по 10 тыс рублей

Соответствующий проект указа президента России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, по предварительным данным, получателями выплаты станут 102 814 человек - это ветераны из числа граждан РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплата будет осуществляться из федерального бюджета. В России выплаты будут проходить по линии Пенсионного фонда, а в странах Балтии - через отделы обеспечения при посольствах РФ в Латвии, Литве и Эстонии, причем "в иностранной валюте по курсу рубля, установленному ЦБ РФ на день совершения операции".

 

BNS

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