Для приобретения участков RMK поступило 219 предложений

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На первом аукционе, проведенном для поиска средств, необходимых для покупки природоохранных земель, на 42 выставленных на продажу от RMK объектов недвижимости поступило в общей сложности 219 предложений. Окончательные результаты аукциона станут известны на следующей неделе, когда участвовавшие в аукционе лица с преимущественным правом смогут подать свои заявки.

По словам заведующего отдела недвижимости RMK Андруса Лаурена, интерес к участкам был на удивление большим. «На каждый выставленный на продажу земельный участок поступало в среднем пять предложений, три четверти предложений поступило в день аукциона».

На первом письменном аукционе на продажу было выставлено 42 недвижимых вещи, которые не представляют надобности для основной деятельности RMK, общей площадью 425 гектаров. Начальная цена аукциона в общем итоге составила 1,3 миллиона евро.

В итоге поступило 219 предложений, из которых на сегодняшний день все уже просмотрены. Всем участникам высылается протокол об аукционе, после чего свои заявки могут подать лица с преимущественным правом. В отношении одной недвижимой вещи проводится второй тур аукциона, поскольку на участок было сделано два равно лучших предложения. Затем правление RMK и совет RMK утвердят победителей аукциона. Если результаты аукциона будут утверждены и для покупки недвижимостей будут заключены договоры со сделавшими наибольшее предложение лицами, то RMK заработает для покупки природоохранных земель 1,69 миллиона евро.

На три недвижимости не поступило ни одного предложения, они пойдут на повторный аукцион в следующий раз. Следующий аукцион RMK планируется провести в мае, тогда на продажу будут выставлены оставшиеся 36 участков, решение о продаже которых было принято в марте правлением и советом RMK.

В январе Рийгикогу предоставил RMK право на покупку природоохранных земель. Для поиска источников финансирования, необходимых для приобретения земель, RMK продает земельные участки, в которых больше не нуждается и которые по этой причине простаивают без пользы. Землями на продажу, к примеру, являются отделенные от остальной государственной земли одиночные участки; участки, находящиеся между застройками недвижимостями; участки без доступа; а также находящаяся под управлением RMK сельскохозяйственная земля.

Под обслуживанием RMK, т. е. Центра управления государственным лесами, находится около 30% всей Эстонии, там находится 45% эстонских лесов. RMK является хранителем, защитником и управляющим принадлежащего Эстонии леса и других многообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, хранит природные ценности, зарабатывает для государства доход хозяйственным управлением леса, создает возможности движения в природе и предоставляет образование в области природы.

Андрус Лаурен

заведующий отдела недвижимости RMK