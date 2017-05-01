Назови своего кандидата!

Дата публикации: Сегодня, 11:11 Просмотрено: 75

Отдел культуры Нарвы приглашает представлять кандидатов для признания их деятельности в области культуры.

Конкурс проводится с целью отметить людей (в том числе и молодежь), а также объединения и коллективы, чья выдающаяся деятельность, существенные достижения, инициатива или другие заслуги в сфере культуры (за период с 1.5.2017 по 30.4.2018) имеют важное значение для города Нарва.

Кандидатов могут представлять все физические и юридические лица. Для представления кандидатов следует заполнить анкету и направить ее в отдел культуры Нарвской городской управы на бумаге или в электронном виде по адресу kultuur@narva.ee с пометкой «признание деятелей культуры» не позднее 30 апреля 2018 года.

Кандидата можно представлять в конкретной номинации. Номинации для представления кандидатур следующие:

1) аудиовизуальное искусство;

2) изобразительное и прикладное искусство;

3) зрелищное искусство;

4) музыка;

5) литература;

6) народная культура.

Отделом культуры Нарвской городской управы будет создана комиссия, которая рассмотрит пре- дложенные кандидатуры и назовет на торжественном мероприятии тех, чья деятельность достойна быть отмеченной.

Контактное лицо:

Анастасия Яковлева,

главный специалист отдела культуры Нарвской городской управы;

тел. 3599259,

anastassia.yakovleva@narva.ee.

www.narva.ee