Refonda начинает традиционную кампанию по сбору старого металла

Дата публикации: Вчера, 21:21 Просмотрено: 61

С понедельника стартовала традиционная кампания предприятия Refonda по сбору металлолома, в ходе которой каждый желающий имеет возможность сдать ненужный металлический мусор. Кампания продлится до 31 мая 2018 года.

Девиз кампании в этом году: «Сталь и чугун, алюминий и медь - будь богат сегодня и впредь!». А колесо фортуны снова поможет определить, насколько вы удачливы.

В ходе кампании на всех девяти пунктах приема металлолома Refonda за каждую сданную тонну металлолома можно будет получить больше денег, чем обычно. Более того, по сравнению с прошлым годом, кампания пополнилась рядом обновлений, чтобы сдача металла стала еще более приятной для клиента.

Если ранее на колесе фортуны Refonda были поля с 5, 10,15 и 30 евро, то на этот раз ставки выросли очень серьезно! Теперь ставки начинаются с 10 евро, продолжаются 15 и 20 евро и завершаются 50 евро!

Если сдается цветной металл, то цены увеличиваются в 2 раза! То есть при сдаче тонны цветного металла можно получить до 100 евро: прекрасная возможность освободить закрома от металлического хлама!

Помимо этого, в конце кампании на каждом из 9 пунктов приёма по всей Эстонии будет проведен свой отдельный розыгрыш главного приза – подарочных карт от судоходной компании Tallink.

Узнать все подробности о кампании, пунктах приёма, цене металлолома или заказать транспорт для крупногабаритного лома можно по бесплатному справочному телефону 1817 фирмы Refonda или на домашней странице www.refonda.ee.

Refonda – это основанное на эстонском капитале предприятие, входящее в состав концерна BLRT GRUPP AS. Главные виды деятельности концерна – судостроение, судоремонт, изготовление металлоконструкций, машиностроение, переработка металлолома, транспортные перевозки, портовые услуги и стивидорная деятельность. В концерн входят 65 дочерних предприятий из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, России, Финляндии и Норвегии. BLRT GRUPP AS обеспечивает работой более 4000 человек.

По информации Refonda